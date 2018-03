Von Baggern bis Blocken: Volleyball-Techniken

Lernen Sie von den Profi-Spielerinnen Okka Rau und Stephanie Pohl, worauf es beim Beachvolleyball ankommt

Technik 1: Blocken

Wer hoch springt, ist klar im Vorteil. Denn der Abwehrspieler darf beim Blocken mit beiden Händen über das Netz, also in den Luftraum des Gegners greifen

Diese Technik hat zwei Vorteile für den Abwehrspieler: Nicht nur der Schlagwinkel des Angreifers wird kleiner, sondern auch das zu verteidigende Feld.

So geht’s: 1. In der Ausgangsstellung zirka 1 Meter vom Netz entfernt stehen. Die Hände sind erhoben, damit sie beim Absprung nicht im Netz hängen bleiben, die Füße befinden sich in einer Schrittstellung. 2. Den hinteren Fuß nachziehen und aus einer tiefen Stellung beidbeinig nach oben springen. 3. Sofort die Arme über das Netz hinüberstrecken. Die Finger sind gespreizt, die Handgelenke fixiert. Nun versuchen Sie, mit den Handflächen den Ball zu überdachen. Er sollte von Ihrer Hand ins gegnerische Feld abprallen.