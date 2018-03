Geschlechtskrankheiten von Herpes bis AIDS

Da hilft nur noch der Onkel Doktor © Shutterstock

PILZE (Mykosen)

Symptome: Juckreiz, trockener, roter Ausschlag in der warm-feuchten Falte zwischen Hodensack und Oberschenkel. Später auch offene, wunde Hautstellen, aus denen Flüssigkeit austritt; Krustenbildung. „Sorgfältiges Waschen und gründliches Abtrocknen sowie Puder und Pilzsalben, in hartnäckigen Fällen Tabletten, sind die geeignete Behandlung“, empfiehlt Dr. Haydar Karatepe vom Sexualmedizinischen Zentrum in Frankfurt am Main.

SYPHLIS (auch: Lues, harter Schanker)

Symptome: Das Bakterium dringt vor allem über Schleimhäute ein, also an den Genitalien, am After und im Mund. Dort entsteht etwa drei Wochen nach der Ansteckung 3 ein verhärtetes Geschwür, und der benachbarte Lymphknoten schwillt an. Schmerzen treten in Stadium I meist nicht auf. Unbehandelt greift die Krankheit innerhalb von einigen Wochen bis Monaten auf den gesamten Körper über (Stadium II). Es können Gliederschmerzen, Unwohlsein wie bei einer Grippe und Ausschläge auftreten, die oft als Allergien fehlgedeutet werden.

„Die Symptome müssen jedoch nicht auftreten“, sagt Thoma-Greber. In Stadium III greifen die Erreger das Nervensystem an, was zu neurologischen Symptomen wie Kopfschmerzen und Lähmungserscheinungen bis hin zu Persönlichkeitsveränderungen führen kann.

Ansteckung: Durch Hautkontakte zu den Geschwüren, die auch innerhalb von Vagina oder Rektum liegen können, und vor allem im Stadium II über Sperma, Scheidenflüssigkeit und Speichel. Kondome schützen weitgehend. Eine Ansteckung über andere Wege als durch Körperkontakt (etwa ein gemeinsames Handtuch) ist extrem unwahrscheinlich.

Behandlung: Ob eine Infektion vorliegt, kann der Hausarzt mit einer Blutprobe feststellen. „Syphilis spricht prima auf Penicillin an“, sagt Thoma-Greber. Die Behandlung dauert zwei bis drei Wochen. Das Antibiotikum wird meist gespritzt, mitunter täglich.

Sonst noch was? Bis zum Abschluss der Behandlung kein Sex. Der Arzt muss die Krankheit dem Gesundheitsamt (anonym) melden. Warnen Sie Ihre Sexualpartner. Schwangere müssen frühzeitig mit einer Therapie beginnen, um ihr Kind zu retten. Thoma-Greber: „Sonst kann es im ungünstigsten Fall zu einer Totgeburt kommen.“

TRICHOMONADEN

Symptome: Verursachen milchigen Ausfluß aus der Harnröhre, Ziehen und Jucken am Penis, Nässen, Brennen, Entzündungen der Eichel und der Prostata. Hygiene mindert das Ansteckungsrisiko. Sind die Symptome schon da, dann hilft eine recht unproblematische Behandlung mit Medikamenten.

CHLAMYDIEN und MYCOPLASMEN

Symptome: Großer Harndrang und schmerzhaftes Harnlassen, schleimig-gelblicher Ausfluß und morgens verklebter Harnröhrenausgang. Die Infektion verschwindet in etwa 50 Prozent der Fälle von selbst. Wenn sie es nicht tut, kommt’s zu schmerzhaften Unterleibsentzündungen und Unfruchtbarkeit wegen Verletzungen am Samenleiter.

FEIGWARZENVIREN

Symptome: Zu erkennen an kleinen, weichen, schmerzlosen, rosa Warzenansammlungen auf der Vorhaut, an der Harnröhre, am Penisschaft oder am After. Feigwarzenviren können auch Krebs verursachen. „Es gibt eine einfache, schmerzlose Methode, Feigwarzen zu behandeln, und zwar mit einer Salbe mit dem Wirkstoff Imiquimod. Sie stärkt die lokale Abwehr. Sie muß nur dreimal wöchentlich aufgetragen werden, ruft keine Rötungen und Brennen hervor, ist effektiver als die bisherigen Verfahren“, berichtet Professor Karatepe. Alternativen: flüssiger Stickstoff, Laser und Chirurgie.