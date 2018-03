High-Tech-Waffe Speer: Vorsprung durch neue Kampftechnik

Die Entwicklung des Speers brachte vor 1 Million Jahren das Kräftegleichgewicht komplett durcheinander

Auf die Technik kommt´s an: Als der Mensch vor einer Million Jahre den Speer erfand, veränderte sich mit einem Schlag der Umgang mit Gewalt und damit auch das gesellschaftliche Machtgefüge, so die Studie eines amerikanischen Wissenschaftlers. Nicht mehr die Gruppengröße, sondern der Überraschungsmoment und die Technik waren entscheidend beim Kampf um die besten Jagdgründe.

Ramond Kelly von der US-Uni Michigan vermutet, dass es vor allem wichtig wurde, die anderen zuerst zu entdecken. Als Konsequzenz, so vermutet Kelly, gingen die Menschen auf die Suche nach neuen Revieren auf Wanderschaft, um den gefährlicher werdenden Kämpfen mit dem Speer aus dem Weg zu gehen – und breiteten so sich in aller Welt aus.