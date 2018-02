Vorher-Nachher-Vergleich: Wampe weg dank Weizenverzicht und Sport

Ein Bandscheibenvorfall öffnete ihm die Augen: Nach der Reha nahm Andreas 40 Kilo ab – ohne Weizen und mit viel Sport. Als die Waage dann plötzlich stillsteht, findet er einen neuen Weg, weiter abzunehmen

Wirklich schlank war Andreas noch nie. "Schon bei der Geburt war ich mit etwas mehr als 4 Kilo ein richtiger Brocken", berichtet der Maschinenführer aus Beelen. Und der Babyspeck blieb.

Übergewicht und Bandscheibenvorfall – eine fatale Kombi

Über die Jahre nahm er trotz Sport immer weiter zu. In seinem Job muss er eigentlich körperlich fit sein. Viel stehen, laufen und Montagetätigkeiten gehören dazu. Seine 140 Kilo machten ihm daher ganz schön zu schaffen. "Wenn ich nach 8 Stunden fertig war, fühlte ich mich total gerädert", erinnert sich Andreas.

Auch seine Wirbelsäule wurde in Mitleidenschaft gezogen. "Ich hatte eine ganze Weile mit einer Bandscheibenvorwölbung zu kämpfen“, erklärt er. Am Anfang ließen sich die Schmerzen noch mit Cortisonspritzen in den Griff kriegen. "Aber die Vorwölbung ist dadurch nicht weggegangen", sagt der Münsterländer. Irgendwann bekam ich einen Bandscheibenvorfall." So konnte es nicht weitergehen.

In der Reha lernt er endlich auf seinen Körper zu achten

Sein Arzt verordnete ihm eine Reha. "Die hat mir die Augen geöffnet", sagt Andreas rückblickend. 4 Wochen lang konnte er sich vollständig auf seinen Körper und insbesondere auf Ernährung und Sport konzentrieren. "Es gab Kochkurse und Einkaufsschulungen", berichtet er. "Dabei haben wir gelernt, worauf wir beim Speiseplan achten sollen, damit nicht nur ungesunde Sachen im Einkaufswagen landen." Für ihn bedeutete das vor allem: keine Weizenmehlprodukte mehr.

Schlank dank Weizenverzicht und Low Carb

Nach der Reha verzichtete er weiterhin auf Pasta und Co. "Eigentlich vertrage ich das Getreide gut", sagt er. "Pizza und Spaghetti waren sogar meine Hauptnahrungsquellen. In der Reha lernte ich aber, dass Vollkornprodukte viel länger satt machen." Statt normaler Nudeln gibt es jetzt Linsennudeln, statt herkömmlicher Pizza gibt’s wiederum die kohlenhydratarme Version mit Thunfischboden. Richtig Kalorien gezählt hat Andreas bis dahin nie. Dennoch verlor er nach der Reha Kilo um Kilo – von 140 auf 99 in knapp anderthalb Jahren.