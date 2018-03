Trekking: Wandertouren in Deutschlands Wäldern

Damit eine entspannte Wald-Tour nicht zu einer Hatz wird, finden Sie hier Tourenvorschläge und Info-Adressen zu allen Wäldern

Bayerischer Wald

Infos: Kurverwaltung Zwiesel, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel,

Telefon: 09922/840523,

Fax: 09922/56 55,

Email: zwiesel.tourist@t-online.de,

Internet: www.zwiesel.de



Wanderung

Tourenlänge: 22 km (mit Ringbuslinie 14 km)

Zwiesel Waldmuseum Richtung Dampfsäge, über Bundesstraße B11, danach links Richtung Lindberg (Markierung blaue 1), Lindberg-Lehen links nach Lindbergmühle (Markierung blaue 2, Bushaltestelle Ringlinie), nach Kreuzstraßl, links nach Schleicher, rechts ins Schleichergäßchen nach Zwieseler Waldhaus, Markierung grüner Pfeil über Lackebergsteig und Falkensteiner Straße zum Rukowitz-Schachten, Markierung verlassen und Schachtenweg folgen, rechts zum Großen Falkenstein (wieder Markierung grüner Pfeil), Hüttensteig folgen, rechts ins Naturschutzgebiet (Urwaldgebiet) zur B.W.V.-Hütte, Markierung grüner Pfeil (hier Europäischer Fernwanderweg E6) über Scheuereck folgen bis Spiegelhütte (Bushaltestelle Ringlinie), Unterer Riesweg Richtung Lindbergmühle, beim Treffen auf Hauptstraße (Spiegelhüttenstraße) Markierung blaue 1 folgen bis Zwiesel

Die Tour kann ab und bis Bushaltestellen der Ringlinie verkürzt werden.

Quelle: Kurverwaltung Zwiesel

Kartentipp: Wanderkarte Zwieseler Winkel, 1:35000



Radwanderung

Tourenlänge: ca. 40 km

Zwieseler Bahnhof, Bahnhofstraße, Rabensteiner Straße, Radweg nach Rabenstein, nach dem Schloß links bergauf, Bodenmaiserstraße, Bretterschachten, Auerhahnstraße, Großer Arber, Schmugglerweg, Arberebene, Brennes, Neu-, Stein- und Arberhütte, Eisensteiner Mühle, Lichtleitungsweg, Seebachschleife, Regenhütte, rechts durch den Ort an alter Glashütte vorbei, Karlriegel, Häusererweg, Althütte, Bodenmaiserstraße, talwärts nach Rabenstein und Zwiesel

Quelle: Kurverwaltung Zwiesel

Kartentipp: Wanderkarte Zwieseler Winkel, 1:35000



Harz

Infos: Tourismus GmbH Ilsenburg, Markt 1, 38871 Ilsenburg,

Telefon 039452/84152,

Fax: 039452/84154,

Email: info@ilsenburg.de,

Internet: www.ilsenburg.de



Wanderung

Tourenlänge: 20 km

Start zentraler Wanderpunkt Blochauer, zum Ilsestein und den Paternosterklippen, Forsthaus Plessenburg, rechts

herum zur Sonnenklippe, links am Birkenkopf vorbei zur Mönchsbuche, über den Oberförster-Koch-Weg zum

Pisseckenplatz, am Forsthaus Plessenburg zurück nach

Ilsenburg, Markierung grünes Kreuz auf gesamtem Weg

Quelle: Tourismus GmbH Ilsenburg

Kartentipp: Wanderkarte Der Oberharz, 1:50000



Radwanderung

Tourenlänge: 45 km, anspruchsvoll

Unterhalb der Paternosterklippen ins Ilsetal zu den Ilsefällen, über Schutzhütte Bremer Höhe bergan zum Brockenbett, rechts ab Richtung Brockengipfel (Stichstrecke,

freigestellt, aber unbedingt empfohlen), zurück am Brockenbett rechts Richtung Schierke, an Straßengabelung am Ausgang des Elendstals links ab Richtung Bahnhof Drei Annen Hohne, hinter dem Bahnhof links in den Wald

(nicht Richtung Elbingerode), an Wegegabelung rechts,

am Forsthaus vorbei zum Ottofelsen, weiter zum Wasserfall der Steinernen Renne, Richtung Forsthaus Plessenburg, Markierung grüne Kreuze folgen bis Ilsenburg

Quelle: Bruckmann-Radwanderatlas Deutschland

Karte: Wanderkarte Der Oberharz, 1:50000



Uckermark/Schorfheide

Infos: Fremdenverkehrsverein Lychen e.V., Fürstenberger Str. 11a, 17279 Lychen,

Telefon: 039888/2255,

Fax: 039888/4178,

Email: fremdenverkehrsverein@lychen.de,

Internet: www.lychen.de



Wanderung

Tourenlänge: ca. 10 km

Vom Markt zum großen Lychensee, ca. 2 km Uferweg zur Gaststätte „Großer Lychen“, nach 600 m in den Wald, scharfe Rechtsbiegung zum See, 800 m nach Brennickenswerder, links vom Hauptweg ab, nach 1 km Bredereicher Landstraße, geradeaus in Wald, 800 m Stübnitzsee, halb um den See rechts ab, nach 2 km Templiner Landstraße, links nach Lychen, Markierung gesamter Weg: Grünes Kreuz

Quelle: Fremdenverkehrsverein Lychen

Kartentipp: Wanderkarte Lychen und Umgebung, 1:50000



Radwanderung

Tourenlänge: ca. 32 km

Zwischen Stadt- und Zenssee Richtung Sängerlust, Markierung roter Balken folgen bis Rasthütte, zwischen Zens-

und Plachtsee hindurch, rechts halten, gleiche Markierung bis Alt Placht, hinter Alt Placht rechts nach Densow, auf Landstraße, nach ca. 2,5 km Landstraße verlassen, geradeaus Richtung Haussee (Waldweg), Haussee linkerhand, nach ca. 1,8 km auf Straße, links nach Tangersdorf und Richtung Himmelpfort, vor Himmelpfort rechts Richtung Großer Lychensee (Markierung grüner Balken), Forsthaus Woblitz vorbei, ca. 1,5 km links Richtung Brennickers-

werder, am See entlang nach Lychen (Markierung grüner Balken)

Quelle: Fremdenverkehrsamt Lychen

Kartentipp: Wanderkarte Lychen und Umgebung, 1:50000



Sauerland

Infos: Verkehrsverein Bilstein, Bilsteiner Markt 3, 57368 Lennestadt-Bilstein,

Telefon: 02721/989660

(kein Fax, keine Email, kein Internet)



Wanderung

Tourenlänge: 11 km

Neben Gaststätte Burgkeller rechts über den Veischedebach, danach rechts, nach 200 m links in Abt-Hardt-Weg, nach 300 m rechts, Rastbank rechts, nach 50 m links auf schmalen Weg (bergan), auf freiem Hügelrücken zu einer Teerstraße. Nach Ende der Teerstraße an Gabelung rechts, am Waldrand entlang, in den Tannenforst, an der Wegteilung rechts, bei Markierung A3 links, entlang Markierung Andreaskreuz bis alte Linde Arnscheid, vor Holzkreuz links, Kreuzung geradeaus zum Rastplatz Benolper Kreuz, geradeaus (bergan), Markierung Andreaskreuz entlang über kahle Höhe zum Forstfahrweg, 300 m links zum Aussichtsturm Hohe Bracht, Markierung Andreaskreuz entlang in den Wald, links auf Hauptwanderstrecke 6 nach Bilstein

Quelle: Kompass – Großer Wanderatlas Deutschland

Kartentipp: Naturpark Ebbegebirge, 1:50000



Radwanderung

Tourenlänge: 17 km

Nach Kirchveischede, bei St.Servatiuskirche nach Westen, links ins Tal, am Ortsrand rechts, Wegweiser „Einsiedelei“, Wanderparkplatz links in schmale Straße, nach über 500 m Markierung weißes Andreaskreuz bis Einsiedelei (Forsthaus), weiter durch Fichtenwald, Arnscheid, Benolper Kreuz, Hohe Bracht, Bilstein (Markierung weißes Andreaskreuz)

Quelle: Bruckmann-Radwanderatlas Deutschland

Kartentipp: Naturpark Ebbegebirge, 1:50000



Schwarzwald

Infos: Tourist-Information Triberg, Luisenstr. 10, 78098 Triberg,

Telefon: 07722/953232,

Fax: 07722/953236,

Email: tourist-info@triberg.de,

Internet: www.triberg.de



Wanderung

Tourenlänge: ca. 16 km

Kurhaus-Klinik Hohenstein, links ab bergan über Rodelbahn zur Geutsche, über Nußhurtkapelle zum Stöcklewaldturm, auf Mittelweg Richtung St. Georgen (Markierung

rote Raute), am Galgen vorbei zum Gasthaus Hirzwald, Markierung blaue Raute folgen nach Oberdill zur Sommerauer Höhe, vor B33 links zur Nockenhöhe, über Panoramaweg nach Nußbach und Triberg

Quelle: Kurverwaltung Triberg

Kartentipp: Atlasco Wanderkarte Blatt 249 (Triberg, Schonach, Schönwald), 1:25000



Radwanderung

Tourenlänge: ca. 45 km

Triberg-Bergsee zum Jägerhaus, Panoramaweg zum Ehrenmal, Haldenhof Bahnhof, über Hauptstraße und Retschenweg Richtung Russenbuche, über Retschen nach Untergeutsche, über Hofeck, Prisen und Guten zur Hubertuskapelle, über Oberort nach Schönwald, Alte Escheckstraße nach Escheck, über Katharinenhöhe nach Furtwängle, über Weißenbacher Höhe zu Reinertonishof, über Wittenbach, Schonach und Untertal zurück nach Triberg

Quelle: Fremdenverkehrsverband Schwarzwald

Kartentipp: Atlasco Wanderkarte Blatt 249 (Triberg, Schonach, Schönberg), 1:25000



Thüringer Wald

Infos: Oberhof-Information, Crawinkler Str. 2, 98559 Oberhof,

Telefon 036842/2690,

Fax: 036842/26920,

Email: information@oberhof.de,

Internet: www.oberhof.de