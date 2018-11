Muskelzuwachs stagniert: 6 Gründe, warum es mit der Muskelmasse nicht klappt

Wenn die erwünschten Muckis ausbleiben, liegt es nicht unbedingt an der Trainingshäufigkeit oder falschen Ernährung. Diese Voraussetzungen erschweren Ihren Muskelzuwachs

Wenn es mit dem erwarteten Muskelaufbau nicht so recht klappen will, müssen Sie nicht gleich die Hantel in die Ecke werfen. Daran kann es liegen, dass Ihr Muskelaufbau-Training nicht den gewünschten Erfolg hat:

1. Sie sind Hardgainer

Muskelwachstum als Hardgainer ist gar nicht so leicht. Ihr Stoffwechsel arbeitet auf Hochtouren. Dadurch verfeuern Hardgainer pro Tag bis zu 5000 Kalorien. Um Muskeln aufzubauen müssen Sie Ihren Energiebedarf kennen. Notieren Sie 2 Wochen lang die Kalorienaufnahme und wiegen Sie sich täglich zur gleichen Zeit. Die Kalorienmenge, bei der Ihr Gewicht konstant bleibt, entspricht dem Energiebedarf. Genauer geht’s beim Arzt mit einer Atemgas-Analyse. Dabei wird anhand der Atemluft gemessen, wie viele Kalorien der Körper pro Stunde in Ruhe verbraucht. Um Muskeln aufzubauen, muss Ihre Kalorienaufnahme über dem Tagesbedarf liegen. Hardgainer sollten auf keinen Fall auf Mahlzeiten wie Frühstück verzichten oder diese in Stresssituationen ausfallen lassen. Denn dann bedient sich der Körper an der Substanz – den Muskeln. Besser: alle 2 bis 3 Stunden essen. Alle Mahlzeiten und Snacks sollten hochwertige Proteine (ideal je 30 bis 50 Gramm) enthalten. An Trainingstagen sind das 7 Mahlzeiten – ohne Workout fällt eine Mahlzeit weg.

>>> Das müssen Hardgainer bei Training und Ernährung beachten

2. Sie leiden an einer dieser Krankheiten

Wenn es auch nach 3 Monaten Trainings- und Ernährungsoptimierung überhaupt nicht klappt mit dem Muskelwachstum, sollten folgende Erkrankungen ärztlich ausgeschlossen werden – vor allem wenn sie sich zusätzlich noch krank fühlen:

Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose)

Chronische Darmerkrankungen (mit Durchfall)

Bandwurmerkrankung

Medikamentennebenwirkungen / Drogennebenwirkungen

wenn Nachtschweiß und Leistungsknick dazukommen, ein Tumorleiden

Chronische Infektionserkrankungen

In den seltensten Fällen liegt eine der Erkrankungen vor, aber horchen Sie auf ihren Körper und suchen Sie wenn nötig einen Arzt auf", so Experte Moritz Tellmann, Arzt, Coach und Fitness-Model.