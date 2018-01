Warum nehme ich nicht ab?: 6 Gründe für Gewichtsstillstand

Hilfe, warum nehme ich nicht mehr ab? Ganz klar: weil Sie vermutlich einen dieser 6 Trainings- und Ernährungs-Fehler machen. Wir sagen, wie Sie effektiver abnehmen

Abnehmen ist ein harter Kampf. Und wie bei jedem guten Kampf steht der Gewinner nicht von Anfang an fest. Zuerst sieht es vielleicht so aus, als hätte man die überschüssigen Kilos voll im Griff, das Duell mit der Waage scheint so gut wie gewonnen. Doch dann verlangsamt sich der Gewichtsverlust, die Waage ist wie eingefroren und Sie fragen sich: Warum nehme ich nicht mehr ab?

>>> So werden Sie Ihr Bauchfett los

1. Grund, warum Sie nicht mehr abnehmen: die falsche Portionengröße

Viele Männer unterschätzen, wie wichtig es ist, dass nur die Menge auf dem Teller landet, die auch tatsächlich gebraucht wird, um den Hunger zu stillen und energiegeladen durchzustarten. Wer mit Augenmaß abschätzt, tut seiner Figur keinen Gefallen. Vor allem dann, wenn es darum geht, den letzten lästigen Kilos an den Kragen zu gehen. Wer morgens zum Beispiel einen extra Esslöffel Peanut Butter oder Honig in seinen täglichen Smoothie gibt, nimmt bis zu 120 Kalorien zusätzlich zu sich und das sind ca. 840 zusätzliche Kalorien in der Woche, die man nun wirklich besser nutzen könnte.

Die Lösung: Bleiben die Resultate aus, müssen Sie Portionenkontrolle betreiben. Beispielsweise sind eine Portion Rindfleisch etwa 85 Gramm (ungefähr die Größe eines Kartenspiels), eine Portion Eiscreme ist ein halber Cup (ungefähr so groß wie ein Tennisball). Anfangs sollten Sie Portionen abmessen. Wer das dann ein paar Mal gemacht hat, kann seine Portionen die nächsten Male ohne Probleme mit dem Auge abschätzen. Je näher man seinem Wunschgewicht kommt, desto kleinlicher und sparsamer muss man mit den Kalorien umgehen.

>>> Der perfekte Ernährungsplan zum Abnehmen

2. Grund warum Sie nicht abnehmen: zu viele Cheats als Belohnung

Es ist doch nichts dabei, ein Stück Kuchen nach einem harten Workout zu essen, oder? Leider falsch gedacht! Wenn es um Gewichtsverlust geht, ist Naschen nach dem Training mehr als kontraproduktiv. Wer sich für einen durchgehaltenen 10-km-Lauf zum Beispiel mit einem Kuchen belohnen will, nimmt blöderweise mehr Kalorien zu sich als beim Sporteln verbrannt wurden. Und das summiert sich dann natürlich. Hier und da "Belohnungskalorien" und schon hat man so viele Kalorien geschlemmt, dass ein weiterer Tag in der Woche notwendig ist, um schlank aus der Nummer wieder rauszukommen.

Die Lösung: Statt sich mit einem ganzen Burger, einem sahnereichen Bienenstich oder einer Portion Fritten zu belohnen, lieber eine kleine Menge der Lieblingssünde snacken: etwa eine Rippe dunkler Schokolade oder einen Löffel Vanilleeiscreme. Eine kleine Gedächtnisstütze: Nur 10 bis 20 % der Kalorien, die wir täglich zu uns nehmen, sollten von Junk Food kommen. Wer keine Ergebnisse auf der Waage sieht, sollte die Belohnungen auf 10 % minimieren. Männer, die sehr aktiv sind, können bis zu 2.800 Kalorien als Tagesbedarf zu sich nehmen, 280 Kalorien davon dürfen kleine Snacks und Naschereien sein.

>>> So sinnvoll ist ein Cheatday wirklich