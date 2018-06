Bierverkostung: Darum sollten Sie zu Hause ein Bier-Tasting organisieren

Übertreiben Sie es bei der Anzahl der Biere nicht. Ihr ungeübter Gaumen ist mit maximal 6 verschiedenen Bieren pro Tasting ausgelastet. Hinzu kommt, dass Craft Beer häufig einen höheren Alkoholgehalt hat. Und das merken Sie am Ende der Verkostung dann durchaus. "Verkosten Sie daher am besten nur 100 bis 150 Milliliter pro Bier, das reicht völlig aus", rät der Bier-Sommelier.

Das entscheiden am Ende allein Sie. Lassen Sie sich im Getränkemarkt einfach mal inspirieren. Seien Sie offen für Neues. Mittlerweile gibt es zahlreiche Mikrobrauereien in Deutschland (und natürlich auch im Ausland), die immer neue, leckere Craft-Beer-Sorten auf den Markt bringen. In einigen Großstädten finden Sie sogar ganze Craft-Beer-Stores. Auch Supermärkte, wie zum Beispiel Edeka, führen Craft Beer und haben eine recht gute Auswahl.

Bei einem Tasting sollten Sie maximal 6 Biere verkosten © MaxyM / Shutterstock.com

Die 5 wichtigsten Tipps für Ihr Bier-Tasting

1. Vorbereitung: Verzichten Sie kurz vor dem Bier-Tasting am besten auf Kaffee, Milch und Zigaretten. "Das belegt die Zunge, macht die Aromen kaputt und am Ende schmecken Sie so gut wie keine Unterschiede mehr zwischen den Bieren", so Kopp.



2. Dauer: "Nehmen Sie sich Zeit für die Verkostung, am besten 1 bis 1,5 Stunden", rät der Bier-Spezialist. Schließlich soll es ein richtiges Event werden – für Sie und Ihre Freunde. Sie können zusätzlich auch kochen und Bier und Essen auseinander abstimmen.

3. Gläser: "Wenn Sie es richtig machen wollen, holen Sie sich spezielle Sensorik-Gläser für Ihre Verkostung", sagt der Experte. "Für Ihr erstes Tasting tut’s aber auch ein gutes Weinglas, denn die Gesetze der Aromatik sind beim Bier nicht anders als beim Wein." Ob Rot- oder Weißweinglas ist dabei egal. Wichtig ist, dass Sie das Bier nicht direkt aus der Flasche trinken. Aromen entwickeln sich erst vollständig, wenn Luft rankommt.



4. Schlucken: Im Gegensatz zu Wein sollten Sie Bier nach dem Verkosten nicht wieder ausspucken, denn nur so können Sie die volle Bitternote des Bieres wahrnehmen. "Wir schmecken auf der Zunge überall alles, aber nicht überall alles gleich intensiv", erklärt Kopp. "Bitterkeit nehmen wir ganz hinten am Zungengrund am intensivsten wahr, daher muss man Bier herunterschlucken, um den Geschmackseindruck der Bitterkeit vollständig schmecken zu können."



5. Neutralisieren: Trinken Sie zum Neutralisieren zwischen zwei Bieren immer ein wenig stilles Wasser und nehmen Sie ein paar Bissen Toastbrot zu sich. So können sich Ihre Geschmacksknospen zwischendurch immer wieder ein wenig erholen.

6. Verkostungsnotiz und Aromarad: Im Internet gibt es für DIY-Verkostungen Vorlagen, die Sie verwenden und zusammen mit den anderen Tastern ausfüllen können. "Auch ein sogenanntes Aromarad ist praktisch, um Geruch, Optik und Geschmack leichter zu beschreiben", weiß Bier-Sommelier Kopp. Es erleichtert Ihnen die Beschreibung der sensorischen Eigenschaften des Bieres, wie Geschmack oder die Textur des Schaumes. Unter bieraromarad.de finden Sie eine Vorlage zum Download.

Jetzt steht Ihrer ersten, eigenen Bierverkostung nichts mehr im Weg. Unser Tipp: einen Bier-Sommelier, wie Matthias Kopp einladen. Den "Bier-Schnacker", wie er sich selbst gerne nennt, können Sie sich für Ihr privates Bier-Tasting hier buchen.