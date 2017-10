7 gute Gründe, ein Fit-Chick zu daten

Das Offensichtlichste zuerst: Ihr Body. Der ist nicht nur schön anzusehen, er erspart Ihnen auch eine ganze Menge Drama. Denn ein trainierter Frauenkörper bedeutet auch, dass Sie nie mehr verzweifelt nach der richtigen Antwort auf Fragen wie "Schatz, bin ich fett geworden?" oder "Sehe ich darin dick aus?" suchen müssen. Das liegt allerdings nicht allein an ihrem wohlgeformten Körper, sondern vor allem an Grund Nummer 2 ...

Denn sportliche Erfolge wirken sich positiv auf die Selbstwahrnehmung aus. Fitte Frauen wissen, was sie können und treten auch genau so auf. Und dieses Selbstvertrauen macht sie nur noch attraktiver.

5. Sie ernährt sich gesund

Wie oft scheitern Dates daran, dass die Gerichte im vorgeschlagenen Restaurant einfach nicht zu Ihrem Ernährungsplan passen? Das wird Ihnen mit einem Fit-Chick nicht passieren. Das macht das gemeinsame Dinner so viel einfacher! Und auch das gesunde Frühstück am nächsten Morgen ist damit so gut wie garantiert.

