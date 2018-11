Sex am Morgen: 5 Gründe, warum Sie mit Sex in den Tag starten sollten

Willst du? Männer haben eher morgens, Frauen eher abends Lust auf Sex © Roman Samborskyi / Shutterstock.com

Um diese Uhrzeit sind die Chancen für Sex allerdings relativ gering. Schließlich ist man nach einem langen Arbeitstag oft müde, gestresst oder hungrig – und das macht die Lust zunichte. Damit Ihre Beziehung nicht an der Lust-Kompatibilität scheitert, haben wir hier die besten Argumente für Morgensex, mit denen Sie Ihre Liebste ganz sicher überzeugen.

5 gute Gründe für Sex am Morgen

Der beste Grund für Sex am Morgen liegt auf der Hand: Es macht Spaß. Es gibt kaum einen schöneren Start in den Tag. Aber das ist nicht alles. Hier kommen 5 weitere Argumente für schnellen oder ausgiebigen Morgen-Sex:

1. Sex am Morgen macht Sie produktiver

Wer den Tag mit einem Orgasmus beginnt, hat schon gewonnen. Tatsächlich hat der frühe Höhepunkt auch Auswirkungen auf die Leistung am Arbeitsplatz. In einer US-Umfrage von Mattress Adviser gaben über die Hälfte aller befragten Männer an, dass sie durch Sex am Morgen produktiver im Job seien. Damit liegen sie offensichtlich nicht ganz falsch. Denn eine US-Studie der Rutgers University in New Jersey kam zu dem Ergebnis, dass ein Orgasmus die Gehirnaktivität anregt. Wer Sex am Morgen hat, schaltet möglicherweise bei Morgen-Meeting im Büro schneller.

2. Sex am Morgen reduziert Stress

Es gibt Tage, da stresst Sie schon der Gedanke an die Arbeit? Das können Sie ändern, indem Sie ein Schäferstündchen vorwegschieben. Danach starten Sie deutlich gelassener in den Tag. Das beim Sex ausgeschüttete Hormon Oxytocin entspannt und macht glücklicher. Und wenn Ihnen tagsüber doch mal was den letzten Nerv raubt, erinnern Sie sich einfach an den Knallerstart in den Tag.

3. Morgen-Sex verbessert die Beziehung

Das Hormon Oxytocin ist nicht nur für gute Laune und Entspannung hilfreich, es stärkt auch die Bindung zwischen zwei Menschen. Wer mit gemeinsamer Zeit startet, zeigt, wo die eigenen Prioritäten liegen und macht der Beziehung ein großes Geschenk.