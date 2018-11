Nackt schlafen: 7 Gründe, warum Sie im Bett sofort auf Kleidung verzichten sollten

Nur knapp jeder zehnte Deutsche tut es: auf Schlafanzug oder Klamotten im Bett verzichten. Darum sollten auch Sie ab sofort nackt schlafen

Nur 10 % der Bevölkerung schläft nackt. Die meisten stehen dem Nackschlafen also eher skeptisch gegenüber. Warum eigentlich? Wir haben Schlafforscher und Autor des Buches "Schlaf wirkt Wunder - alles über das wichtigste Drittel des Lebens" Dr. Hans Günter Weeß gefragt, warum man überhaupt nackt schlafen sollte. Die Gründe:

1. Nacktschlafen ist gesund und hygienisch

Fakt ist: "Nacktschlafen kann einen Vorteil für die Haut haben", so der Experte. Wenn Sie zu der Fraktion der Nacktschläfer gehören, schwitzen Sie nachts weniger als Schlafanzug-Schläfer, vor allem in den intimen Zonen des Körpers. Somit wird der Nährboden für gefährliche Bakterien und Pilze entzogen. Die Pyjamafraktion argumentiert hingegen, dass es unhygienisch sei, textilfrei zu schlafen. Stimm nicht ganz. Nacktschlafen ist unter einer Bedingung hygienischer. Wenn Sie Ihre Bettwäsche häufiger waschen. Weeß: "Sind Sie Nacktschläfer, sollten Sie Ihre Bettwäsche mindestens zwei Mal pro Woche wechseln. Nachts schwitzen Sie, und verlieren bis zu 0,75 Liter an Flüssigkeit. Diese sammelt sich natürlich in der Bettwäsche." Aber mal ehrlich: Wie oft waschen Sie Ihren Pyjama, der sich jede Nacht mit Schweiß vollsaugt?

2. Nacktschläfer sind selbstbewusst

Ein weiteres Argument, um im Bett blank zu ziehen: Sie bekommen ein besseres Körpergefühl. "Wer nackt schläft, fühlt sich sexy", betont der Schlafforscher. Zugegeben: Sie werden nicht zum Adonis, nur weil Sie im Adamskostüm schlafen. Aber Nacktschlafen wirkt sich positiv auf Ihr Selbstbewusstsein aus. Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut, gibt es kaum ein besseres Gefühl als frische Bettwäsche auf der nackten Haut zu spüren. Und dieses Selbstbewusstsein strahlen Sie dann auch auf Frauen aus.

