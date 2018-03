Warum Mädchen Sex wollen…

… haben Forscher jetzt in einer Umfrage unter jungen Frauen herausgefunden: Die meisten sagten, dass sie den Sex-Partner gern hätten oder sogar liebten.

Warum wollen Mädchen Sex? Eine Umfrage bringt Aufklärung: Ein Drittel der Befragten sexuell Aktiven gaben an, dass sie Spaß am Sex hätten. 86 Prozent gaben aber an, dass sie die Person des Begehrens liebten oder gern hätten.

Dr. Jan E. Paradise von der Boston University School of Medicine in Massachusetts befragte 197 junge Frauen über 14 Jahren zum Thema Sex. Der Grund: Paradise wollte herausfinden, wie man junge Frauen am besten über Verhütung, Sexualverkehr und Partnerschaft aufklären könnte.

Von den Befragten waren immerhin 20 Prozent noch Jungfrauen, 10 Prozent sagten, dass sie zwar schon mit jemandem geschlafen, aber momentan keinen Partner hätten. Und von den Jungfrauen gaben über 80 Prozent an, dass es für sie momentan noch nicht die richtige Zeit wäre, die meisten fühlten sich dafür noch zu jung. Fast 70 Prozent wollten mit dem Verkehr noch warten, bis sie verheiratet sind.

Harte Zeiten also für Jungs, die nur einen One-Night-Stand wollen.