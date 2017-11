Kompressionskleidung: sinnvoll oder Quatsch?

Enge Hosen verbessern den venösen Blutrückfluss in den Waden und beschleunigen dadurch auch die Regenration © Master1305 / Shutterstock.com

Darüber herrscht Uneinigkeit in der Wissenschaft. Zwar bestätigen einige Studien den Effekt der Kompression, aufgrund der unterschiedlichen Qualität der Forschungsergebnisse kann er jedoch nicht eindeutig nachgewiesen werden. Eins wurde aber übereinstimmend beweisen: Kompressionskleidung verbessert den venösen Rückstrom des Blutes. Sinnvoll ist Kompressionskleidung deshalb beispielsweise für Langstreckenläufer, die mit speziellen Strümpfen ihre Muskulatur und die Blutzirkulation unterstützen können. Dadurch fühlen sie sich häufig ausdauernder und erholen sich zudem nach der Sport schneller. Neben den objektiven Erkenntnissen der Wissenschaft zeigt sich also: Entscheidend ist vielmehr das subjektive Empfinden beim Tragen von Kompressionskleidung. Wohlfühlen lautet hier das Stichwort. Denn wenn Sie sich gut in Ihrer Sportbekleidung fühlen, dann haben Sie bessere Voraussetzungen für sportliche Höchstleistungen.

>>> Mit Performance Food die Leistung steigern

Finden Sie die richtige Größe

Garant für die perfekte Passform ist eine korrekte Körpermessung. So sind beim Kauf von Kompressionsstrümpfen beispielsweise Geschlecht, Schuhgröße, Waden- und Fesselumfang am Knöchel zu beachten. Es geht aber auch einfacher: Bei Kompressionsshirts ähnelt die Größe eigentlich immer der von normalen T-Shirts. Für alles Weitere bieten die meisten Hersteller von Kompressionsbekleidung Größentabellen an.

Wie wasche ich Kompressionsbekleidung richtig?

Wenn Sie sich für ein Kompressionsoutfit entschieden und dieses bereits ausgiebig beim Sport getestet haben, stellt sich die Frage: Wie wasche ich Kompressionskleidung richtig? Wichtig hierbei: Das Hightech-Gewebe nicht zu heiß waschen. Am besten bei bis zu 30 Grad im Schonwaschgang.

>>> 5 Tipps gegen stinkende Sportkleidung

Ob wissenschaftlich bewiesen oder nicht: Sofern Kompressionskleidung einen Effekt auf ihr Wohlbefinden hat und Sie im Training motiviert, ist sie definitiv zu empfehlen!