Weibliche Geheimnisse gelüftet: Das denken Frauen wirklich

Frauen verstehen und verführen: Langsam verführen

Dieser tief in unseren Gehirnen verwurzelte Widerspruch unserer evolutionären Ziele verursacht den ewigen Konflikt der Geschlechter. Letztendlich ist Sex für eine Frau nicht so wichtig wie für den Mann. Klar, was Sie denken: „Eben war sie noch Feuer und Flamme, jetzt ziert sie sich – was will sie denn nun?“ Sie wollen wissen, was Frauen wollen? Auf Sex bezogen ist die Antwort einfach: Sie wollen, dass es langsam beginnt. Schuld an der Abfuhr ist die weibliche Amygdala. Ja, die! Die Sie eben noch zum Prachtkerl ausrief. Jetzt schreit sie etwas anderes: Vorsicht! Das ist eine Warnung, erprobt in Jahrmillionen natürlicher Selektion.