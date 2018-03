Keine Bewegung: Sind Sie nicht mehr ganz gesund?

Was Sie machen dürfen, wenn Sie eigentlich krank geschrieben sind

Verreisen

Auch wenn Meerluft noch so gesund ist: „Wenn Ihr Chef nicht in die Reise einwilligt, riskieren Sie Ihr Krankengeld“, sagt Daniela Stiegel vom Institut für Arbeitsrecht an der Universität Göttingen. Mit Grippe oder bei Mittelohrentzündung sollten Sie außerdem

nicht fliegen. Grund: Der Druckausgleich.

Sport treiben

Mit einer Kündigung muss derjenige rechnen, der zum Beispiel mit einem Bänderriss Basketball spielt. Bei leichten Rückenproblemen ist ein Studiobesuch jedoch durchaus zu rechtfertigen.

Spazieren gehen

Wenn’s hilft, okay – etwa bei Grippe oder Gelenkbeschwerden.

Einkaufen

„Der Besuch der Apotheke oder Besorgungen im nahen Supermarkt sind gestattet“, erklärt die Expertin.