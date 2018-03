Business-Trip: Zusatzinfos für Geschäftsmänner

Mit diesen Tipps müssen Sie nicht mehr befürchten, dass die Geschäftsreise daneben geht

Begrüßung, Small- und Business-Talk: Hier gibt es landestypische Regeln zu befolgen. Was in dem einen Land als höflich gilt, ist es in dem anderen wieder nicht. Neben dem richtigen Verhalten ist auch die Wahl der passenden Umgebung entscheidend, zum Beispiel die des Restaurants für das Geschäftsessen. Und bevor es überhaupt auf Geschäftsreise geht, müssen Sie erst Vorbereitungen treffen.

www.business-wissen.de versorgt Sie mit Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Geschäftsreise benötigen: Flug, Mietwagen, Reisewetter, Stadtpläne, Visaangelegenheiten und zahlreiche andere Links.

www.business-travel.de Hier finden Sie unter anderem Hotels, Restaurants und Links zur Flugbuchung.

www.ghotw.com bietet eine große Auswahl an Business-Hotels weltweit.

www.offizz.de informiert Sie über alles, was Sie rund um die Geschäftsreise wissen sollten: über Reisevorbereitungen, Flug- und Hotelbuchung bis hin zu Benimmregeln im Ausland.

Auch www.barmenia.de/myJob/3616.asp

versorgt Sie mit ausreichend Benimmregeln, die im Geschäftsgeschehen unerlässlich sind.

Falls Ihre Fremdsprachenkenntnisse noch nicht ausreichend sind, finden Sie unter www.inlingua.de oder www.fernunterricht-info.de Business-Englischsprachkurse.

Einen guten Eindruck zu hinterlassen, ist wichtig. Der vielbeschäftigte Geschäftsmann kann unter www.herrenkontor.de schnell und einfach Business-Kleidung einkaufen: Anzüge, Hemden, Krawatten und mehr.