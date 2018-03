Gripp-Verlust: Was tun bei Aquaplaning?

3. Richtig Regen: Wenn die Tropfen von der Fahrbahn zurückschlagen, dann steht das Wasser bereits auf der Straße. Das bedeutet erhöhte Aquaplaning-Gefahr.

Es gibt bestimmte Stellen, die dafür prädestiniert sind – beispielsweise Kurven, in denen sich das Wasser sammelt. Am häufigsten passiert dies auf den Autobahnen, wenn das Wasser in Spurrillen stehen bleibt. Außerdem gefährlich: S-Kurven mit einer Querneigung und Straßen neben Berghängen.