Treue halten oder nicht: Was tun beim Seitensprung?

Vielen Männern sitzt die Angst, betrogen zu werden, ständig im Nacken. Doch es gibt Möglichkeiten, vorzubeugen. Die Lösung heißt: Partnerschaftspflege

Was tun, wenn der Partner gerne Sex hat – uns zwar mit anderen anstatt mit Ihnen? Und was ist, wenn Sie derjenige sind, der nicht an sich halten kann? Der Reihe nach: Betreiben Sie eine Beziehungsanalyse. Ist Ihre Partnerin gelangweilt? Haben Sie eine sexuell aktive Freundin? Oder schaut Ihre Frau gerne auf Geld und Status?

Falls diese Parameter zutreffen und Ihre Beziehung Ihnen etwas wert ist, dann unternehmen Sie etwas. Suchen Sie Ihre Nähe, sprechen Sie mit ihr, ergreifen Sie romantische Gelegenheiten.

