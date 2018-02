Hilfe gegen Schnarchen: Wer schnarcht, lebt gefährlich!

Wer laut und viel schnarcht, lebt gefährlich. Denn nicht nur die Beziehung leidet darunter, es drohen sogar ernsthafte gesundheitliche Folgen. Hier kommen die besten Anti-Schnarch-Strategien

Warum schnarchen Menschen überhaupt? Die häufigsten Ursachen

"Schnarchen entsteht durch Schwingungen im Bereich des Zungengrunds und des Gaumensegels, da sich die Muskulatur des Nasenrachenraums im Schlaf entspannt", sagt Dr. Holger Hein, Leiter des Schlaflabors am St. Adolf-Stift. Während bei Frauen weibliche Geschlechtshormone dafür sorgen, dass die Schleimhäute im Gaumen- und Rachenbereich elastischer sind, ist diese Region bei Männern in der Regel stärker verhärtet, was die Schnarchgeräusche intensiviert – ebenso wie eine nach hinten fallende Zunge.

Auch eine behinderte Nasenatmung, verursacht beispielsweise durch Schnupfen, kann das Schnarchen auslösen. Rückenlagen, mehr als 20 Prozent Übergewicht und hoher abendlicher Alkoholkonsum verstärken den Effekt, so Hein. Eine skandinavische Studie liefert einen bislang unbekannten Grund für das nächtliche Sägen: Danach steigt das Risiko, später einmal regelmäßig zu schnarchen, um mehr als ein Viertel, wenn man als Baby Kontakt zu Hunden hatte. Krankheiten wie Lungen- und Mittelohrentzündungen erhöhen das Risiko ebenfalls signifikant, so die Mediziner der Unis Umeå und Uppsala.