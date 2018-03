Arbeitsweise: Was wir von Tieren lernen können

Die Natur ist der weltgrößte Arbeitgeber. Ein paar Angestellte machen dort seit Ewigkeiten einen super Job. Lernen Sie von diesen Profis

Die Natur: Auf keinem anderen Markt herrschen so harte Bedingungen“, sagt Dr. Matthias Nöllke, Autor des Buches „So managt die Natur“. „Wettbewerb herrscht dort überall: um Futterplätze, Fortpflanzungspartner, Jagdreviere. Und immer sind alle Mittel erlaubt.“ Sie können sich davon viel abschauen.

Denn die Strategien haben sich in Jahrmillionen herausgebildet und bewährt. Was nicht funktioniert, stirbt aus. „Die eine Gewinnerstrategie gibt’s nicht. Jeder muss eine eigene Überlebensstrategie entwickeln, angepasst an seine Möglichkeiten.“ Dabei siegt nicht immer der Rücksichtsloseste: „Wer auf totale Effizienz und die Ausschaltung der Konkurrenz setzt, richtet sich langfristig zu Grunde“, warnt der Experte.