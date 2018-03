Internet-Singles treffen sich live

Am Samstag, den 19.8. treffen sich über 60 Singles in München, die sich durch die Website www.Singles.de kennengelernt haben.

Web-Surfer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die sich auf der Singles.de-Website kennengelernt haben, treffen sich am nächsten Samstag (19.8.) in München. Viele von ihnen verliebten sich bereits in die E-Mails ihrer Surfpartner – am Samstag werden sie sich das erste mal sehen. Auch wenn dieses Treffen von den Besuchern der Website selbst initiiert wurde, erfolgte der Aufruf über die Single-Site. Die Macher der Site organisierten darauf hin ein zweitägiges Event. Damit ist www.singles.de eine der wenigen Seiten, die auch den physischen Kontakt ihrer Besucher fördert.