Wechselduschen: So kalt oder warm darf die Dusche sein

Warm, kalt oder wechselduschen – welche Wassertemperatur ist am gesündesten? Wir verraten, wie Sie Immunsystem, Hautbild und Psyche beim Duschen verbessern können

Warmes Wasser ist was für Weicheier? Kalt duschen härtet ab und stärkt das Immunsystem? Ums Duschen kursieren viele Mythen. Unsere Experten klären, welche Effekte unterschiedliche Wassertemperaturen beim Duschen haben:

Wie oft und wie lange sollte man duschen?

"2 bis 3 Mal in der Woche reichen aus medizinischer Sicht aus. Denn zu viel Duschen beschädigt die schützende Fettschicht der Haut", sagt Dermatologe Dr. Athanasios Theodoridis vom Centrum für korrektive Medizin in Freiburg. Allerdings kommt es auch auf Ihre Tätigkeiten an: Bei einem Bürojob müssen Sie nicht so häufig unter die Dusche wie bei einer Arbeit, bei der Sie dreckig werden. Für die Hygiene ist übrigens nicht die Duschtemperatur, sondern vor allem die Seife entscheidend: "Keime halten sich sozusagen an der Seife fest, so dass sie beim Abspülen gleich mit entfernt werden", sagt Dr. Ernst Tabori vom Deutschen Beratungszentrum für Hygiene in Freiburg. Wie lange Sie unter der Dusche verbringen sollten, hängt von der Temperatur ab: Zum Schutz der Haut sollten Warmduscher kürzer duschen, maximal 7 Minuten. Kaltduscher dürfen sich ein bisschen länger berieseln lassen, bis zu 10 Minuten sind optimal.