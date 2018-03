Marotten: Packen Sie’s an!

ÄH Sagen „Das ist oft ein Zeichen für schlechte Vorbereitung oder Angst vor Gesprächspausen“, so Dr. Sigrun Lemke, Sprechwissenschaftlerin an der Uni Leipzig. Hilfreich: Tonbandaufnahmen analysieren. Bei Vorträgen sind durchgestrichene Ähs auf Ihren Merkzetteln sinnvoll.

Haben Sie solche Balz-Rituale nötig? Falls es aber einfach nur juckt, könnte trockene Haut die Ursache sein, dann hilft Fettcreme. Auch hier gilt: Rufen Sie sich den Genital-Griff ins Bewusstsein. Bitten Sie etwa einen Kumpel, Sie darauf anzusprechen.

Nase Hochziehen

Wird von Fachärzten sogar empfohlen. Der Grund: „Beim Schnäuzen kann Schleim bis in das Ohr wandern“, erklärt Dr. Bruno Schmolke vom Verband der HNO-Ärzte. Beim Rest der Menschheit kommt das abstoßende Geräusch dagegen nicht so gut an. Entschleimen Sie am besten regelmäßig Ihre Nase: täglich mit Salz-wasser spülen (eine Messerspitze Salz auf 1/4 Liter Wasser).