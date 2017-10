Weibliche Ejakulation: So bringen Sie Frauen zum Ejakulieren

Die weibliche Ejakulation ist kein Mythos! Forscher sind dem feuchten Orgasmus auf den Grund gegangen. Wie er funktioniert und mit welchen Tricks Sie die Liebste dazu bringen, Flüssigkeit zu ejakulieren

Frauen und ihr Körper sind ein Rätsel, sogar für Wissenschaftler. Forscher diskutieren zum Beispiel noch immer, ob der berühmte G-Punkt wirklich existiert. Ähnlich umstritten war lange die weibliche Ejakulation. Eine zunehmende Zahl an Studien belegt nun allerdings, dass es den Erguss wirklich gibt. Ja, richtig gelesen: Auch Frauen sollen abspritzen können. Hier erfahren Sie alles, was Sie über die lustvolle Flüssigkeit wissen müssen und wie Sie sie der Partnerin entlocken.

Wie viele Frauen tatsächlich einen Fleck auf dem Laken hinterlassen, ist nicht sicher © Dean Drobot / Shutterstock.com Was ist die weibliche Ejakulation? Weil sich um die geheimnisvolle Flüssigkeit der Lust viele Mythen ranken und es lange nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema gab, wurde sie oft mit dem so genannten "Squirting" verwechselt. Beim "Squirting" (das englische "squirt" bedeutet übersetzt "spritzen") entweicht bei sexueller Erregung der Frau etwas Urin aus der Harnröhre. Ein französisches Forscherteam ging dieser Sache auf den Grund und veröffentlichten ihre Ergebnisse im Journal of sexual medicine. Die Gynäkologen untersuchten die Blasen von Frauen vor und nach dem Sex per Ultraschall. Sie stellten fest: Die Blase der Damen war nach dem Orgasmus leerer als vorher. Harn-Inkontinenz ist allerdings nicht die einzige Sache, mit der die Ejakulation verwechselt werden kann. Auch Scheidenflüssigkeit wird nicht selten für die Tröpfchen der Lust gehalten. Dieses durchsichtige und natürliche Gleitmittel produzieren die Scheidenwände bei Erregung. Je erregter eine Frau, desto mehr Flüssigkeit produziert sie. Die Frauen-Flüssigkeit bzw. das Sekret der Damen ist männlichem Sperma ähnlich Es gibt allerdings Probandinnen, die berichten, dass sie beim Orgasmus eine Flüssigkeit verlieren, die sich von Urin und dem Scheidensekret in Aussehen, Geruch und Konsistenz unterscheidet. Mittlerweile konnte die Forschung beweisen, dass das Ejakulat dem Sekret der männlichen Prostata, welches Teil der männlichen Spermaflüssigkeit ist, ähnelt. Ein Indiz ist das enthaltene Eiweißmolekül Prostata-Posphatase (PAP). Das Ejakulat sieht aus wie wässrige Milchlösung und ist oft mit Urin vermischt. >>> Alles was Männer über Sperma wissen sollten

Die Hälfte aller Frauen behaupten, schon einmal ejakuliert zu haben © Mayer George / Shutterstock.com Woher kommt das weibliche Ejakulat? Über den Ursprung des Ejakulats im Körper war sich die Forschung lange uneinig. Es wird angenommen, dass die Flüssigkeit in den paraurethralen Drüsen gebildet wird. Entdeckt hat diese Drüsen der schottische Gynäkologe Alexander J. C. Skene, weswegen sie auch Skene-Drüsen genannt werden. Sie sitzen in einem schwammartigen Gewebe um die Harnröhre und erinnern an die männliche Prostata. Daher hat sich der Begriff "weibliche Prostata" etabliert. Bei Erregung schwillt der Bereich an und kann ertastet werden. Besser bekannt ist er unter dem Namen G-Punkt (Gräfenberg-Punkt). Das Ejakulat entweicht durch die Harnröhre und zwei Kanäle, die neben dem Harnausgang enden. Unklar ist, ob auch der so genannte PC-Muskel, der um den Scheideneingang und Harnröhrenöffnung liegt und sich beim Orgasmus mehrmals zusammenzieht, an dem Austoß des Sekrets beteiligt ist. In Pornofilmen ist oft eine simulierte Ejakulation zu sehen. Dazu wird den Darstellerinnen vorher viel Flüssigkeit in die Vagina gepumpt. In der Realität handelt es sich allerdings um kleine Tröpfchen oder wenige Milliliter. >>> Diese 5 Dinge passieren nur im Porno

Die milchige Flüssigkeit entweicht zu 53 Prozent bei der Selbstbefriedigung © Mayer George / Shutterstock.com Kann jede Frau Flüssigkeit ejakulieren? Wie viele Frauen tatsächlich einen Fleck auf dem Laken hinterlassen, ist nicht sicher. US-Studien zur Sexualität ergaben, dass ein Drittel aller Frauen schon einmal vor Glück gesprudelt haben. Die Ärztin und Sexualwissenschaftlerin Sabine von Nieden befragte 309 Probaninnen. Die Hälfte gab an, mindestens einmal im Leben einen Erguss erlebt zu haben. Besonders häufig kam es bei lesbischen Paaren zum Erguss. 42 Prozent aller homosexuellen und 28 Prozent aller heterosexuellen Frauen bestätigten das. Eine Studie im British Journal of Urology International ergab, dass 53 Prozent aller Damen, die schon einmal eine Ejakulation erlebt haben, diese bei der Selbstbefriedigung hatten. 48 Prozent gaben an, beim Geschlechtsverkehr ejakuliert zu haben. Die Meinungen, welche Berührungen die weibliche Ejakulation auslösen, gehen auseinander. US-Forscher machen die Reizung der G-Zone für den Erguss verantwortlich. Die befragten Frauen der deutschen Studie hingegen gaben an, dass nur in 11 Prozent aller Fälle die Stimulation des G-Spots Auslöser war. 42 Prozent ejakulierten durch die Stimulation des Kitzlers. In der britischen Studie gaben 12 Prozent an, durch anale Stimulation abgespritzt zu haben. Sehr wahrscheinlich hängt die Art und Weise, wie eine Frau zum Ejakulieren gebracht wird, stark von ihren anatomischen Voraussetzungen ab. Eines ist allerdings gesichert: Alle, die schon einmal eine Ejakulation erlebt haben, beurteilten den Orgasmus als intensiver. >>> Alle wichtigen Fakten über den Orgasmus

Mit diesen 4 Tricks bringen Sie Ihre Partnerin zum Ejakulieren Österreichische Wissenschaftler des Rudolfstiftung-Hospitals in Wien berichteten in einer 2007 veröffentlichten Studie, dass 80 Prozent aller Frauen und 90 Prozent ihrer Partner Sex inklusive der lustvollen Flüssigkeit besser finden. Sex mit Erguss ist demnach besser für Lust, Liebe und die Beziehung. Ein Grund mehr, der Partnerin die sexuelle Flüssigkeit zu entlocken. Mit diesen Techniken und Tipps gelingt es.