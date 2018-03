Unfruchtbar durch Weichmacher

Forscher haben den Grund für die nachlassende Zeugungskraft von Männern gefunden: Weichmacher. Schlimm daran: Sie lauern überall

Sie wollen Kinder, es klappt aber nicht? Damit sind Sie nicht alleine. Wissenschaftler beobachten seit einigen Jahrzehnten einen kontinuierlichen Rückgang der Spermien-Qualität und damit der Fruchtbarkeit bei Männern. Und endlich hat jetzt ein US-Forscherteam aus Boston eine mögliche Erklärung parat.

Susan Duty und Russ Hauser von der Harvard School of Public Health glauben, die Schuldigen für die zunehmende Impotenz bei Männern gefunden zu haben: Weichmacher. Die sogenannten Phthalate sind in verschiedensten Produkten wie Cremes, After Shaves, Shampoos aber auch Plastik, Klebstoffen und Lacken enthalten. Das vertrackte an den Weichmachern: Sie gasen mit der Zeit aus und gelangen so in Luft, Boden, Wasser – und Lebensmittel.