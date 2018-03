Best-Life-Gewinnspiel: Wählen Sie weise...

... und verraten Sie uns, welchen der 21 Sprüche unten Sie für den klügsten halten. Drei tolle Gewinne warten auf Sie.

Reife des Mannes: das heißt den Ernst wiedergefunden haben, den man als Kindhatte, beim Spiel.
Friedrich Nietzsche
Weise ist nicht, wer viele Erfahrungen macht, sondern wer aus wenigen lernt,viele nicht machen zu müssen. 
Karlheinz Deschner
Wissen spricht, aber Weisheit hört zu. 
Jimi Hendrix
Vielleicht ist die Hoffnung die letzte Weisheit der Narben. 
Siegfried Lenz
Dem weisen Mann steht jedes Land offen; denn die Heimat einer edlen Seele istdie ganze Welt. 
Demokrit
Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. 
Philip Rosenthal
Der Weisheit erster Schritt ist: alles anzuklagen; der letzte: sich mit allemzu vertragen. 
Georg Ch. Lichtenberg
Wenn das gute oder böse Wollen die Welt ändert, so kann es nur die Grenzen derWelt ändern, nicht die Tatsachen. Kurz, die Welt des Glücklichen ist eine andereals die des unglücklichen. 
Ludwig Wittgenstein
Irren mag menschlich sein, aber Zweifeln ist menschlicher, indem es gegen dasIrren angeht. 
Ernst Bloch
Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren.
Theodor W. Adorno
Weltanschauung ist nicht selten Mangel an Anschauung. 
Ludwig Marcuse
Verstand ohne Gefühl ist unmenschlich. Gefühl ohne Verstand ist Dummheit. 
Egon Bahr
Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben – aber es hat nur ganz genauso viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind. 
Hermann Hesse
Im Grunde ist jedes Unglück nur so schwer, wie man es nimmt. 
Marie von Ebner-Eschenbach
Der Weise lebt in der Einfalt und ist ein Beispiel für viele. Er will nicht selberscheinen, darum wird er erleuchtet. 
Laotse
Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. 
Wolf Biermann
Glücklich sein heißt ohne Schrecken seiner selbst innewerden können. 
Walter Benjamin
Erfolg verändert den Menschen nicht. Er entlarvt ihn. 
Max Frisch
Ein Weiser ist man nur unter der Bedingung, in einer Welt voll Narren zu leben.
Arthur Schopenhauer
Ob einer glücklich ist, kann er dem Winde anhören. Dieser mahnt den Unglücklichenan die Zerbrechlichkeit seines Hauses und jagt ihn aus leichtem Schlaf und heftigemTraum. Dem Glücklichen singt er das Lied seines Geborgenseins: Sein wütendesPfeifen meldet, dass er keine Macht mehr hat über ihn. 
Theodor W. Adorno
Ein gutes Gespräch ist ein Kompromiss zwischen Reden und Zuhören. 
Ernst Jünger 