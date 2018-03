Talentsuche: Welcher Job passt wirklich zu Ihnen?

Keine Arbeit, keine Idee? Bevor Sie sich blind bewerben, suchen Sie nach Ihren wahren Talenten

Kinderträume

Erinnern Sie sich daran, was Sie schon als Kind gut konnten und was Ihnen damals am meisten Spaß gemacht hat. Darin ist nämlich oft der Kern Ihrer wahren Begabungen verborgen.

Hobbys

Ein Hobby zu seinem Beruf machen. Klingt blöd, der alte Spruch. Aber auch dabei gilt: Tätigkeiten, die Sie frei wählen, üben Sie mit mehr Freude und mit mehr Ehrgeiz aus (nein, nicht Fußball gucken).

Freunde

Lassen Sie sich von Ihren Freunden einschätzen: Was können Sie am besten? Forschen Sie in der Richtung weiter.