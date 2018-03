Platzmangel: Wenig Platz im Büro? Mal nicht so eng sehen

Wird dieser Spielraum bei Ihnen nicht eingehalten, sollten Sie mal ins Einzelbüro Ihres Chef reinschauen. Durch die ganzen Stellwände fühlen Sie sich wie in einem Schuhkarton? Lösung: Mattglas-Raumtrenner, da be­halten Sie wenigstens einiger­maßen den Durchblick, fühlen sie sich nicht so eingekastelt.

Fühlen Sie sich oft eingeengt in ihrem Büro? Gehen Sie zum Chef und reden sie mit ihm, es gibt bestimmt eine Lösung

Großraumbüros sind ideal für Teamarbeit, weil die Kommunikationswege kürzer sind. „Wollen Sie aber konzentriert arbeiten oder wichtige Gespräche führen, bei denen niemand zuhören soll, weichen Sie ruhig in einen Konferenzraum aus“, sagt die Expertin. Gibt’s nicht? Wenn es nicht anders geht, bleiben Sie über Mittag, während die Kollegen beim Essen sind.

Können Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz nicht richtig konzentrieren, weil überall Leute herumschwirren?

Sauerstoffmangel ist oft ein Problem in deutschen Büros.

Ein persönlicher eingerichteter Schreibtisch schafft Atmosphäre

Langweilerbüro: Es ist zu steril

Es ist wichtig das man sich in seinem Büro wohlfühlt. Also richten Sie es entsprechend ein

Die Geschmäcker sind verschieden, deswegen bleibt das Großraumbüro karg? Mal ehrlich: Sie verbringen am Tag mindestens acht Stunden bei der Arbeit, also sollen Sie sich auch wohl fühlen! Dass Sie dabei auf Kollegen Rücksicht nehmen müssen, ist klar.

Besonders störend ist es, wenn es laut wird oder Gerüche produziert werden. „Bringen Sie kleine Dinge mit, die Ihnen viel bedeuten, so fühlen Sie sich eher zu Hause“, sagt Rundnagel. Außerdem wird Ihre Kreati­vität gefördert. In einem ­Büro, dass an ein Krankenhaus erinnert, sind Fehlzeiten doch vorprogrammiert!