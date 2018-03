Arbeitsverhältnisse: Weniger Stress mit Zeitvertrag

Haben Sie in einen befristeten Job? Dann leben Sie entspannter und zufriedener als Ihre fest angestellten Kollegen

Zeitvertrag – das klingt zunächst nach Unsicherheit und Misstrauen. Eine aktuelle internationale Studie belegt jedoch das Gegenteil. Arbeitnehmer die projektbezogen und somit befristet angestellt sind, erfahren eine wesentlich geringere psychische Belastung im Job als Kollegen, die einen Arbeitsvertrag auf unbestimmte Zeit eingehen.

Forscher der Universität Leipzig begründen diese erstaunliche Erkenntnis mit dem „psychologischen Vertrag“, den Festangestellte mit ihrem Arbeitgeber eingehen. Die Erwartungen an die eigene Person und an das Unternehmen seien deshalb so hoch, weil neben dem formalen Vertrag eben auch gegenseitige Ansprüche für den Karriereverlauf des Arbeitnehmers formuliert würden.