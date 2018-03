Hauptgewinn Spa-Wochenende: Werfen Sie einen Blick ins Aspria Uhlenhorst

Der Salzraum

In einem großen Ruheraum mit Tageslicht lassen sich herrlich Stunden mit guter Lektüre oder dösend verbringen. Wer es noch ruhiger mag, wird die Silent Area besonders zu schätzen wissen: In einem runden Lounge-Raum flackert ein offenes Feuer, der Sole-Raum mit einer wunderschönen Wand aus Himalaya-Salz-Steinen fördert das Wohlbefinden, über die Steine steigt Dampf in den Raum und fördert eine wohltuende Salzkonzentration in der Atemluft. Die Panorama-Sauna komplettiert das Angebot.