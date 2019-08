Movement-Training: Dieser Fitness-Trend bringt dir mehr Muskeln und Beweglichkeit

Dynamik statt brachialer Kraft, Beweglichkeit statt purer Muskelmasse: Movement-Training ist ein US-Fitness-Trend, der jetzt zu uns herüberschwappt. So stellst du auch dein Workout auf den Kopf

Einen Großteil unserer Zeit verbringen wir im Sitzen – sei es am Schreibtisch, im Auto, auf dem Fahrrad oder eben auch an der Curl-Maschine. Die Notwendigkeit, sich zu bewegen, besteht oft gar nicht mehr. Im Alltag bleiben deshalb viele Muskeln ungenutzt. Das führt nicht nur dazu, dass wir in unseren Bewegungsmöglichkeiten immer stärker eingeschränkt sind und körperlich immer mehr an Flexibilität verlieren, es erhöht auch das Verletzungsrisiko, hemmt den Stoffwechsel.

Regelmäßig nach dem Bürojob noch eine Kraft- oder Crossfit-Einheit im Fitness-Studio einzuschieben, ist natürlich ein probates Gegenmittel; wenn aber nicht die notwendige Mobilität vorhanden ist, werden bestimmte Muskeln dabei überlastet. Kein Wunder also, dass 99 Prozent aller Sportverletzungen im Weichgewebe passieren: an Muskeln, Sehnen und Bändern. Das Thema Mobilität aber wird oft recht stiefmütterlich behandelt, meistens liegen den Besuchen im Gym eher ästhetische Kriterien und Ansprüche zu Grunde. Falsche Übungsausführung und das Vernachlässigen von Dehnübungen führen über kurz oder lang zu unnatürlichem Muskelaufbau, Bewegungseinschränkungen oder langfristigen Schäden.

>>> Das sind die wichtigsten Mobilitätsübungen für Kraftsportler

Nicht selten ist es der Fall, dass bei diesem durchstrukturierten, methodischen Training das Körperbewusstsein zu kurz kommt. Der Movement-Coach und Personal Trainer Henry Neumann (www.henrythenewman.com) aus Bamberg erklärt: "Der Körper ist nicht dafür ausgelegt, so schnell wie möglich und stetig in eine Richtung zu laufen oder Kreuzheben mit exakt 100 Kilo auszuführen. Vielmehr ist es ein Luxus der modernen Gesellschaft, sich auf eine Sportart spezialisieren zu können." Umso wichtiger ist es daher für Kraftsportler, ihr Training durch Bewegungen zu ergänzen, die für ihre Sportart untypisch sind, und das Training so vielfältig wie möglich zu gestalten. Die Evolution zeigt, dass der Mensch sich an Bäumen hochzieht, vom Boden abdrückt, jagt, rennt und wirft, seinen Körper also universell fordert. Für effektive Ganzkörper-Workouts mit minimalem Verletzungsrisiko empfiehlt es sich, zwischen Stoß- und Ziehbewegungen ein Gleichgewicht zu schaffen, vor allem aber, möglichst unterschiedliche Bewegungen auf wechselnden Untergründen auszuführen.

>>> So erreichst du mit Bodyweight-Training dein Fitness-Ziel

Movement-Training: Ziel ist es, ein neues Körperbewusstsein und Bewegungsgefühl zu entwickeln © David Ellis Was ist Movement-Training? Ziel ist, durch Funktionalität, Bewegungsvielfalt und ein ganzheitliches Training ein körperliches Gleichgewicht herzustellen und so ein neues Körperbewusstsein und Bewegungsgefühl zu entwickeln. "Wer Kraft aufbauen will, sollte unbedingt verstehen, dass die beiden Säulen, auf denen echte Fitness basiert, Stabilität und Beweglichkeit sind. Das erfordert, nicht mehr oberflächlich Sport zu treiben, sondern sich intensiv auch mit dem Konzept dahinter zu beschäftigen", sagt Neumann und präzisiert: "Das primäre Ziel sollte sein, gesund zu sein und es zu bleiben. Das heißt, eine Verbindung zwischen Bewegung, Ernährung, Gedanken, Beziehungen, Umwelt und Emotionen herzustellen, das Ego wegzulassen und sich ab und zu auch mal Schwächen einzugestehen." Wie funktioniert Movement-Training? Beim Movement-Training werden Qualität und Variantenreichtum über Quantität und Geschwindigkeit gestellt. Der Schwerpunkt liegt auf multidimensionalen, natürlichen, intuitiven Körpergewichtsübungen. Typisch sind beispielsweise verschiedene Gangarten (auch solche aus dem Tierreich), Laufen und Rollen, bodenbasierte Übungen (Handstand und Kniebeugen), aber auch Bewegungen, die unserem natürlichen Spieltrieb entspringen, zum Beispiel (auf Bäume) zu klettern. >>> Darum ist Stretching so wichtig Was bringt mir Movement-Training? Die zahlreichen dynamischen Übungen beim Movement sorgen für einen großen Bewegungsradius und gestalten so das Training sehr effizient. Eine aktuelle Studie zeigt, dass dadurch nicht nur Verletzungsrisiken minimiert, sondern auch die Regeneration sowie kognitive Fähigkeiten verbessert werden. Sportler mögen heute vielleicht schneller und stärker sein als je zuvor. Entscheidend ist jedoch, dass sie dieses Level langfristig nicht halten können. Die American Orthopaedic Society hat bei jüngeren Athleten eine zunehmende Zahl an Verletzungen festgestellt, die klar durch Überbeanspruchung verursacht wurden. Auch eine US-Studie an der University of Wisconsin-Madison hat gezeigt, dass Highschool-Athleten, die sich auf eine Sportart spezialisiert haben, im Vergleich doppelt so oft verletzt sind wie andere, deren Training ein breiteres Bewegungsspektrum abdeckt. Natural Movement hat nicht nur Vorteile für die körperliche Leistungsfähigkeit. Es schärft auch den Geist, hält gesund und trägt dazu bei, dass du auch in anderen Sportarten effizient und erfolgreich bist. Die Vorteile: Bessere Abwehrkräfte: Sich 2 Stunden lang in der freien Natur zu bewegen (etwa ein Workout im Park zu absolvieren), erhöht nach Angaben der Nippon Medical School in Tokio die Aktivität der Immunzellen um rund 50 Prozent. Mehr Belastbarkeit: Athleten, die mehrere Sportarten ausüben, tragen der American Orthopaedic Society zufolge ein um 85 Prozent niedrigeres Risiko, sich am Unterkörper zu verletzen. Besseres Gedächtnis: Durch körperliche Bewegung werden laut US-Studien an der University of North Florida emotionale Prozesse sowie Gedächtnis- und Lernleistung in positiver Weise beeinflusst und die Aktivität des Stoffwechsels gefördert. Mehr Muskeln: Obere und untere Gliedmaßen gleichzeitig zu trainieren, baut mehr Muskeln auf, als wenn beide Muskelgruppen getrennt voneinander gefordert werden.

Beim Movement arbeitet man nur mit seinem eigenen Körpergewicht © David Ellis Was sind typische Movement-Übungen? Beim Movement arbeitet man nur mit seinem eigenen Körpergewicht in einer Kombination aus Yoga, Calisthenics (teilweise auch an Klimmzugstangen, Boxsäcken), Martial Arts und Animal. "Man konzentriert sich weniger darauf, eine bestimmte Übung mehrmals hintereinander auszuführen, sondern Bewegungen ineinander übergehen zu lassen, sodass ein Fluss aus kraftvollen sowie eleganten Bewegungen entsteht", erklärt Experte Neumann. Elemente wie Handstand-Liegestütze oder Positionen auf allen Vieren werden beispielsweise darin eingebaut. Das Meiste findet auf dem Boden statt. Wie starte ich mit Movement? Leider ist diese Sportart in Deutschland noch nicht allzu weit verbreitet. Bisher bieten nur wenige Studios Kurse an. Dafür gibt es aber zahlreiche Videos und auch Anleitungen im Internet zu finden. Man kann sich die verschiedenen Übungen alle sehr gut selbst beibringen. Ob zu Hause oder im Fitnessstudio; Movement ist überall möglich, wo der Boden nicht zu hart und genügend Platz ist. Welche Voraussetzungen brauche ich für Movement? Das wichtigste ist, dass du bereit bist, deine Einstellung zu ändern und Dogmen hinter sich zu lassen. Männer sind von Natur aus ungelenkiger als Frauen, das bedeutet aber nicht, dass sie schlechter sind. Gerade Leistungssportler sollten an ihrer Mobilität arbeiten, um Verletzungen vorzubeugen. Um den Körper nicht zu einseitig zu belasten, solltest du ab und zu genau das Gegenteil zu dem machen, was du sonst trainierst. Ein Crossfitter sollte also ab und an sanftes Yoga machen. Neumann: "Für jeden empfehle ich, sich jeden Tag 10-15 Minuten mit Movement-Übungen zu beschäftigen, um seine Gelenke vorbeugend zu schonen und den Bewegungsradius während des Trainings zu vergrößern." Die Arten von Movement-Training 1. MovNat Bislang gibt es 3 verschiedene Ansätze innerhalb der Movement-Bewegung. Einer davon nennt sich MovNat und wird vom Franzosen Erwan le Corre propagiert. Das Training aus natürlichen Bewegungen konzentriert sich auf Elemente, die Menschen schon vor rund 2,5 Millionen Jahren in Form gebracht haben. Krabbeln und Klettern gelten als Basis, um jede andere Belastung effizient und gesund zu bewältigen. Das Konzept umfasst insgesamt 13 Fähigkeiten, darunter Laufen, Springen und Werfen. Praktisch daran ist, dass quasi jede Umgebung zu einem Workout einlädt, ob in der Großstadt oder auf dem Land. Mauern und Wände stellen unter diesem Aspekt ähnliche Herausforderungen dar wie Wälder und Moosflächen. Es scheint auf den ersten Blick vielleicht absurd zu sein, aber etwa Treppen im Krebsgang rückwärts hinaufzugehen, in der tiefen Kniebeuge zu laufen oder über ein Geländer zu balancieren fordert in der Tat nahezu jede einzelne Muskelfaser – und sorgt so für eine umfassende, universelle Fitness.