Busen-Bibel: So wollen Frauen am Busen berührt werden

Brüste-Bibel: Kleine Verneigung vor Frauen mit kleinen Brüsten

Ihr verbaler Einsatz lautet: „Schatz, ich liebe deinen Busen, so wie er ist.“ Und behandeln Sie ihn so, als ob Sie auch daran glauben! Sie haben ja gelernt, dass kleine Brüste empfindlich sind. Also stürzen Sie sich nicht gleich auf die Brustwarzen. Empfindliche Frauen mögen es nicht, wenn sie dort direkt stimuliert werden. Das überrascht Sie vielleicht, in einem Porno sieht das ja immer anders aus.