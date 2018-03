Mobiltelefone: Wie stark strahlt Ihr Handy?

Wie ungesund Mobilfunk-Strahlen wirklich sind? Unsere Telefonauskunft klärt die wichtigsten Fragen

1. Was strahlt an Handys überhaupt?

Gespräche, SMS und andere Handy-Daten werden zwischen Mobiltelefon und der nächsten Basisstation, oft ein Mobilfunkmast, hin und her gesendet. Korrekter Ausdruck für die Strahlen: elektromagnetische Wellen. Je kürzer einzelne Wellenberge aufeinander folgen, desto höher die Frequenz der Strahlung und damit auch ihre Energie.

2. Welche Frequenzen nutzen Handys?

Derzeit gibt es drei Netze. Das D-Netz arbeitet mit Frequenzen um 900 Megahertz (kurz: MHz, Millionen Wellen pro Sekunde), das E-Netz mit 1800 MHz und das UMTS-Netz mit 2000. D- und E-Netz nutzen das GSM (Global System for Mobile Communications), das Gesprächsdaten in Paketen sendet. Der Wechsel von Senden zu Nichtsenden geht unmerklich schnell, 217-mal in der Sekunde. Durch diese Pausen kann eine Frequenz gleichzeitig für bis zu acht Gespräche genutzt werden. Im UMTS-Netz (Universal Mobile Communications System) wird dagegen kontinuierlich gesendet.

3. Ist eines der Mobilfunknetze in Sachen Strahlung empfehlenswert?

Darauf gibt es bislang keinerlei Hinweise. Die Sendeleistung der Handys, die in Watt gemessen wird, muss immer so ausgelegt sein, dass die auf den Kopf des Nutzers einwirkende Energie einen Grenzwert nicht überschreitet. Aus eben diesem Grund haben die auf geringerer Frequenz sendenden D-Handys bis zu zwei Watt Leistung, während E- und UMTS-Handys nur ein Watt haben dürfen.

Je kürzer die Wellenlänge, desto energiereicher die Strahlung © iStockphoto Gesetzliche Vorgaben: Was für Grenzwerte gibt es? Auch für Handystrahlung gibt es Grenzwerte. Aber werden die auch eingehalten? 4. Welchen Grenzwert muss ein Handy einhalten?

Ist der Körper elektromagnetischen Wellen ausgesetzt, erwärmt er sich. Wie viel der Strahlungsenergie dabei vom Körper aufgenommen wird, beschreibt die spezifische Absorptionsrate (SAR), gemessen in Watt pro Kilo. Ein Handy darf SAR 2,0 nicht überschreiten. „Unterhalb dieses Wertes geht von den Geräten kein Risiko aus, das derzeit belegbar wäre“, sagt Expertin Ziegelberger. 5. Wie begründet sich der Grenzwert?

Zu Schäden kann es kommen, wenn sich das Gewebe um mehr als ein Grad erwärmt. Das kann durch eine Belastung mit einer Energiemenge von SAR 4,0 über 30 Minuten der Fall sein. Die Grenzwerte von SAR 2,0 (bei Einwirkung auf den Kopf) und SAR 0,08 (auf den ganzen Körper, gilt etwa für Basisstationen) sind so gewählt, dass die Temperatur-Erhöhung deutlich unter 1 Grad bleibt. Sie wurden von der Weltgesundheitsorganisation und Strahlen-Experten erarbeitet. 6. Wie werden SAR-Werte gemessen?

Mobiltelefone werden nach DIN-Vorschrift in zwei Positionen an den Kopf eines Dummys gelegt, der SAR-Wert wird bei der stärksten Sendeleistung gemessen. Der höchste Wert der Messreihen ist der offizielle SAR-Wert des Handys. Die strahlungsärmsten Modelle, die derzeit im Handel erhältlich sind, liegen unter SAR 0,3 (siehe Kasten, nächste Seite). 7. Halten die Hersteller den Grenzwert denn auch wirklich ein?

„Die SAR-Werte werden vom Bundesamt für Strahlenschutz nicht systematisch geprüft“, sagt Ziegelberger. „Bei Stichproben hat noch nie ein Gerät den Grenzwert überschritten.“ 8. Warum sollte man überhaupt darauf achten, wenn die Handys doch die Grenzwerte einhalten?

„Da die Zahl von Strahlenquellen steigt und Langzeitfolgen nicht auszuschließen sind, sollte man das Minimum-Prinzip verfolgen: Je weniger man abbekommt, desto besser“, so Ziegelberger, „erst recht, wenn es technisch und durch simple Verhaltensänderungen leicht möglich ist.“

Örtliche Belastung: Wo ist die Strahlung am größten Die Verteilung der Strahlung ist bei Handys und Basisstationen nicht gleichmäßig 9. Wann strahlt ein Mobiltelefon am stärksten?

Beim Ein- und Ausschalten, beim Aufbau der Verbindung, bei schlechtem Empfang. Weitere Strahlungsspitzen entstehen, wenn man sich während eines Gesprächs von einer Zelle – also dem Empfangsbereich einer Basisstation – in die nächste bewegt und beim Location-Update. Das ist eine „Hier bin ich“-Meldung, die ein eingeschaltetes Handy regelmäßig an die Basisstation sendet. 10. Wie ist die Strahlung von Basisstationen zu bewerten?

Die Ausbreitung von Mobilfunksignalen einer Basisstation wird vor ihrer Inbetriebnahme am Computer errechnet. Weil die Strahlen aber an Wänden, Autos, Bäumen reflektiert oder geschluckt werden können, sind die Berechnungen nur Näherungen. „In diversen Untersuchungen wurde gemessen, wie hoch die Exposition für die Bevölkerung wirklich ist“, sagt die Expertin. „Abgesehen von Plätzen direkt um die Station, die nicht zugänglich sind, erreichte sie nirgends auch nur ein Zehntel des Grenzwertes von SAR 0,08. Meist war’s sogar nur ein Hundertstel.“ 11. Wo ist die Strahlung von Basisstationen am größten?

Normalerweise gilt: Je weiter weg von der Quelle, desto geringer die Strahlung. Bei den heute üblichen Sendern ist das im Umkreis von 200 Metern jedoch anders, weil sich die Strahlen nicht ringförmig ausbreiten, sondern keulenförmig, vor allem in eine Richtung. Messungen haben ergeben, dass man am Fuß eines Mobilfunkmastes in der Regel nur geringer Strahlung ausgesetzt ist. Bewegt man sich in Senderichtung vom Mast weg, durchschreitet man nacheinander mehrere Bereiche mit höherer und sehr geringer Strahlung. „Aber nirgendwo jenseits des Sicherheitsbereichs ist die von Basisstationen ausgehende Strahlung auch nur annähernd so hoch wie die des Handys während eines Gesprächs“, so Ziegelberger.

Wird dort benötigt, wo telefoniert wird © iStockphoto Basisstationen: Warum Sender in Wohngebieten stehen Sender sind in bewohnten Gebieten, weil dort diejengen wohnen, die mit den Handys telefonieren 12. Warum werden die Sender immer mitten in bewohnte Gebiete gesetzt?

Je näher die Basisstation, desto besser ist der Empfang. Die Handy-Nutzer profitieren davon, denn das Gerät muss dann weniger Leistung bringen, um die Verbindung zu halten. Die Strahlung direkt am Kopf wird also reduziert. Standorte aller Mobilfunkanlagen unter http://emf.bundesnetzagentur.de. 13. Wie kann man sich vor zu viel Strahlung schützen?

Kabel- statt Funkverbindungen; Handys mit niedrigem SAR-Wert kaufen; Headsets, Freisprecheinrichtungen nutzen; Handy mit der Vorderseite zum Körper tragen; Verbindungsaufbau abwarten, Handy erst ans Ohr legen, wenn es beim Gesprächspartner klingelt; nicht so lange, nicht bei schlechtem Empfang oder im Auto ohne Außenantenne telefonieren, denn Metall lässt die Strahlen nicht so gut passieren.