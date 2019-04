Wie Maximalkrafttraining Ihre Fitness maximal verbessert

Massive Muskeln sind das eine, maximale Kraft das andere. Wir erklären, warum das so ist – und wie sich beides mit dem richtigen Training zu einem Optimum vereinen lässt

Ein muskulöser und durchtrainierter Körper sieht nach viel Kraft aus. Doch in den meisten Fällen und durch normales Krafttraining geben die vielen Muskeln nur einen Teil ihrer potentiellen Power her. Den absoluten Kraft-Tsunami lösen Sie erst aus, wenn Sie regelmäßig Ihre Maximalkraft trainieren. Wie’s funktioniert und was dabei beachtet werden sollte, klären wir in unserer FAQ:

Was ist Maximalkraft überhaupt?

Der Begriff Maximalkraft definiert die maximal mögliche Stärke, die ein Muskel (oder eine Muskelgruppe) gegen einen Widerstand erzeugen kann. Ausschlaggebend ist dabei nicht allein die Größe des Muskels, sondern auch die sogenannte intramuskuläre Koordination – also die Menge an Muskelfasern, die im Muskel für eine Kraftleistung aktiviert werden. Je mehr, desto stärker der Muskel. Genau hier setzt das Maximalkrafttraining an.

>>> Mehr Muskelpump: Das bringt der Trainingseffekt