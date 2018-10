Mehr Sperma: So steigern Sie Ihre Ejakulat-Menge

Mit besserer Ernährung zu mehr Sperma

"Vitamine A und E sowie Spurenelemente wie Zink fördern die Bildung der Spermien", so Hohmuth. Essen Sie ab und zu mal Granatäpfel, denn die enthalten Extrakte, die Ihre Sperma-Menge erhöhen können. Auch die Aminosäure Arginin - ein Proteinbaustein – verbessert Ihren Samenerguss. Arginin steckt vor allem in Eiweißprodukten wie Fleisch, Fisch und Nüssen. Arginin kann aber auch als Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden.

Je älter man ist, desto weniger Sperma wird produziert

Eine weitere Ursache für weniger Ejakulat ist häufig eine Alterserscheinung: Denn falls Sie feststellen, dass Sie so viel Sperma ejakulieren, wie Sie es sich wünschen oder gewohnt waren, liegt dies womöglich daran, dass Ihre Prostata mit der Zeit, also altersbedingt gewachsen ist. Folge: Ein Teil der Harnröhre wird blockiert und es gelangt weniger Sperma hindurch. Dem können Sie aber mit körperliche Aktivität entgegen wirken. Während des Samenergusses kommt es zur Kontraktion der Beckenbodenmuskulatur. Daher hilft es, wenn Sie Ihr Becken kräftigen. "Durch gezieltes Training und dem so gestärkten Beckenboden kann druckvoller und spritziger ejakuliert werden", so Professor Frank Sommer, Experte für Männergesundheit am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Für ein starkes Becken empfiehlt Sommer spezielle Beckenbodenübungen. Mit Hilfe gezieltem Intervalltrainings können Sie zusätzlich die Erektionsfähigkeit steigern.

Lassen Sie sich von männlichen Pronodarstellern nicht täuschen: In Pornofilmen wird mit der Ejakulat-Menge getrickst und getäuscht. Und die Sperma-Menge hängt auch nicht mit der Potenz zusammen. Ob Sie ein guter Liebhaber sind, hängt von ganz anderen Faktoren ab – fragen Sie Ihre Liebste!