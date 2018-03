Nie mehr Ärger mit Fellatio: Wie sie Frauen von Oralverkehr überzeugen

Die einen lieben Fellatio und dürfen davon nur träumen. Die anderen lieben Fellatio und dürfen es erleben. Tipps für Typ 2.

Geht es um Fellatio, gibt es genau zwei Arten von Frauen.

Erstens: die kategorische Nein-Sagerin. Bei ihr besteht wenig Chance auf Änderung. Widmen wir uns der anderen: der kategorischen Jein-Sagerin.

START

Do’s: Duschen, duften, schöne Musik, gedämpftes Licht, kurz: die Sinne schärfen.

Don’ts: Fellatio gleich als erster Programmpunkt.

WERBUNG

Do’s: Sie finden sie sexy, sie macht Sie an wie keine andere, sie küsst so toll: Das will sie hören.

Don’ts: Sagen Sie nie, dass Ihre Ex besonders mundfertig war.

ANBIETEN

Do’s: Räkeln Sie sich nackt, streicheln Sie Ihren Schwanz, signalisieren Sie ihr, dass er Aufmerksamkeit braucht.

Don’ts: „Wenn du mir keinen bläst, dann besorge ich’s mir eben woanders.“

ANSPRACHE

Do’s: „Küss ihn und streichle ihn!“

Don’ts: „Blas mir einen!“ Das ist vielen zu hart.

LOS GEHT’S

Do’s: Überlassen Sie ihr, wie weit sie ihn in den Mund nimmt.

Don’ts: Deep-Throat-Sex.

TEMPO MACHEN

Do’s: Je eher, desto besser (das schont die Kiefermuskeln).

Don’ts: Zögern Sie den Orgasmus nicht hinaus.

FINALE

Do’s: Signalisieren Sie ihr, dass Sie kommen. Wo? Ihre Sache!

Don’ts: Stillhalten und urplötzlich ejakulieren.