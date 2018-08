Entscheidungen treffen: Bauch- oder Kopf-Entscheidung, was ist besser?

Ganz einfach: Sie werden sich besser fühlen und ein zufriedenes Leben führen. Denn Unentschlossenheit fühlt sich schlecht an – für Sie und für alle, die auf Sie warten müssen. Je unentschlossener Sie sind, desto unsicherer werden Sie. Sie werden sich immer weniger zutrauen. Es ist ein Teufelskreis, der dazu führt, dass Sie entweder gar nichts mehr entscheiden oder sich abhängig machen von den Entscheidungen anderer. Bis Sie am Ende die wichtigste Fähigkeit verloren haben, die man haben kann: das Vertrauen in sich selbst.

Zum Glück gibt es einen dritten Standpunkt: Der stuft das Bauchgefühl als Ansammlung von Erfahrungen auf einem bestimmten Gebiet ein. Etwa der Polizist, der in einer kritischen Situation intuitiv seine gezogene Waffe wieder einsteckt und so Schlimmeres verhindert. Das ist weniger plötzliche Eingebung, sagen Forscher. Sondern erlernte (Er-) Kenntnis basierend auf jahrelanger Erfahrung in und für diesen Bereich. Es ist eine Art berufliches Bauchgefühl.

Welche Bedeutung für Ihr Leben hat Ihre Entscheidung wirklich? © Dusan Petkovic / Shutterstock.com

5 Tipps, wie Sie Entscheidungen zukünftig leichter treffen

1. Müssen Sie überhaupt eine Entscheidung fällen?

Sie stehen im Drogeriemarkt vor dem Zahnseide-Regal und überlegen "Welche nehme ich?", dabei kosten alle ähnlich viel. Und dann gehen Sie erst einmal nach Hause und recherchieren, welche Vor- und Nachteile jede Marke hat. Prüfen Sie daher: Steht das, was ich hier tue, im Verhältnis zur Bedeutung und der Entscheidung und seiner möglichen Auswirkung? Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der nächste Punkt:

2. Wählen Sie die befriedigende statt die optimale Lösung

Statt einer optimalen Lösung entscheiden Sie sich für die befriedigende Lösung. Wo ist der Unterschied? Wenn Sie die befriedigende Lösung wählen, dann entscheiden Sie sich, sobald Ihre eigenen Kriterien erfüllt erscheinen.

Zum Beispiel: Sie wollen ein Hotel in Barcelona buchen, das nicht teurer als 90 Euro ist und Frühstück inklusive hat. Sobald Sie ein Angebot finden, das diese Kriterien enthält, buchen Sie es. Der Maximal-orientierte dagegen will die bestmögliche Lösung. Während Sie längst beim Kofferpacken sind, klappert er noch alle anderen Hotelangebote mit diesen Kriterien ab, um sie zu vergleichen. Erst dann trifft er eine Entscheidung. So verlockend es ist, das optimale Paket zu entdecken: Geben Sie sich auch Mal mit der befriedigenden zufrieden. Dieser Ansatz geht zurück auf den US-amerikanischen Soziologen Herbert Simon, der zu Entscheidungsverhalten geforscht hat.

3. Unterscheiden Sie die Konsequenzen

Es gibt Entscheidungen mit kleinen, mittleren, und großen Konsequenzen, schreibt Mike Whitaker ("The Decision Makeover: An Intentional Approach To Living The Life You Want", Greenleaf Book Group Press, etwa 20 Euro). Entscheidungen mit kleiner Tragweite sind etwa: Was soll ich heute essen? Welche Hose ziehe ich an? Soll ich ins Kino mit den Jungs gehen? Sie fällen sie am Tag mehrere hundert Mal. Ihre negativen oder positiven Auswirkungen reichen aber maximal 1 Tag weit.



Mittlere Entscheidungen sind: Soll ich eine Weiterbildung machen? Wo studiere ich? Für welchen Mitbewohner meiner WG entscheide ich mich? Die Konsequenzen haben zwar Einfluss auf Ihr Leben, aber sie werden dieses nicht entscheiden. Erfolgreiche Menschen halten sich nicht lange mit kleinen und mittleren Entscheidungen auf, so Whitaker. Tatsächlich spielen sie eher damit herum und haben Spaß, da die Konsequenzen aufs Ganze gesehen eine geringe Bedeutung haben. “Große Entscheidungen” trifft man 1 bis 2-Mal im Jahr. Hier wird nachgedacht und abgeglichen, bevor entschieden wird. Mit was abgeglichen? Das erklärt der nächste Punkt.