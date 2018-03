Asstattung: Wieviele Anzüge braucht Mann?

Die Anzahl der Anzüge in Ihrem Kleiderschrank hängt ganz stark von Ihrem Beruf und persönlichen Stil ab

Zu einer gut ausgestatteten Herrengarderobe gehören mindestens 4 verschiedene Modelle:

2 Business-Anzüge, 1 für den Sommer und 1 Allrounder. Für den Job wählen Sie am besten zurückhaltende Farbtöne wie Dunkelblau oder Grau. Als Stoff empfehlen sich Wolle oder Schurwolle, unifarben oder mit einem dezenten Muster. Für den Sommer kaufen Sie sich zusätzlich einen halb gefütterten Anzug aus einem leichten Stoff wie zum Beispiel Cool Wool (Gütesiegel des Wollsiegel-Verbands Woolmark für sehr leichte Anzugstoffe aus reiner Schur­wolle). Eine echte Allzweckwaffe ist der klassisch geschnittene schwarze Anzug mit 2-Knopf-Sakko: Der funktioniert ­sowohl morgens beim Geschäftsmeeting als auch abends in der In-Bar.



Tipp: Beachten Sie, dass Anzüge eine 24-stün­dige Tragepause brauchen, in ­der sich die Wollfasern wieder regenerieren können. Tragen Sie daher einen Anzug nie mehrere Tage hintereinander!