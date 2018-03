Nix für Schwiegermütter: Wilde-Typen-Look

Sie sind ein wilder Typ? Dann kleiden Sie sich auch so! Boots und Blouson gehören einfach dazu

Woran man den Look erkennt:

Denim total – in Used-Optik, geschmirgelt, besprüht, verfärbt für Jeans und Jacken. Und viel Leder, eben kein Look für Weicheier.

Was dazugehört:

Kurze Jackenformen – auch der bewährte Blouson ist wieder da –, lässige Hemden und Shirts mit großen Aufdrucken. Dazu eng geschnittene Hosen und spitze Stiefel oder derbe Boots. Gürtel mit auffälligen Schnallen, Nieten und Ketten.

Wie man den Look trägt:

Wild und rockig. Besser nicht im Büro. Und auch nicht zum ersten Treffen mit der Schwiegermutter. Stattdessen zu Partys, Pistengängen und Frisierte-Mofas-Rennen. Aufmotzen lässt sich das Ganze zum Beispiel mit Spiegelsonnenbrillen und unbedingt mit einem extra-coolen Gesichtsausdruck.