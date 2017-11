Winterjacken für Männer: 6 heiße Jacken-Trends für den Winter

Wer auf die geliebte Jeansjacke jetzt nicht verzichten will, hat in diesem Winter gute Karten. Denn: Truckerjacken mit flauschigem Futter liegen schwer im Trend. Durch das warme Futter, meist aus echtem oder synthetischem Lammfell, frieren Sie trotz frostiger Temperaturen nicht und der umklappbare Kragen hält auch Hals und Nacken schön warm. Übrigens: Wem die kurzen Modelle am Allerwertesten nicht ausreichend Schutz vor kaltem Wind bieten, der findet jetzt auch halblange Jeansmäntel.

Einreihige Modelle wirken lässig und passen gut zum Alltagslook mit Jeans und Pulli. Zweireihige Mäntel eignen sich zum Büro-Look oder für andere Anlässe, bei denen Seriosität gefragt ist. Wer Stilbrüche mag, trägt den Mantel mit sportlichen Schuhen und lockert so den Look etwas auf.

Großgewachsene können ruhig zu überknielangen Mänteln greifen, bei kleineren Männern sollte der Mantel knapp über dem Knie abschließen. Sonst staucht der Look Sie optisch. In jedem Fall wichtig ist, dass der Mantel nicht zu eng sitzt. Wenn der Stoff spannt, bildet er im Brustbereich unschöne Falten – und das trägt auf.

Diesen Winter besonders angesagt: Kuschelige Lamfelljacken mit übergroßer Passform, großem und umklappbarem Kragen und lässigen Schnallen. So tragen sie gerade auch viele bekannte Blogger und zahlreiche Promis. Schwarzes Glattleder oder braunes Wildleder? Bitte ganz nach Gusto! Wer die tierfreundliche Variante bevorzugt, setzt auf hochwertige Leder- und Lammfell-Imitate. Diese müssen sich in Sachen Aussehen und Tragekomfort längst nicht mehr hinter dem „Original“ vom Lamm verstecken.

In der City gut sichtbar, im Wald schnell mal abtauchen – ein Parka in Tarnfarben macht's möglich. Ideal für stürmische Zeiten sind gefütterte Ausführungen mit Stehkragen, Kapuze und einer Windschutzleiste über dem Reißverschluss.

Ein Trend, der allen gelegen kommen dürfte, die bei Wind und Wetter gerne draußen sind – oder mit dem Hund raus müssen. Wie stylish die Funktionskleidung aussehen kann, beweisen die Entwürfe von Labels wie The North Face, Superdry, New Era oder Adidas. Tipp für den Kauf: Besonders schützend sind Hardshell-Modelle. Durch die besondere Materialkonstruktion halten sie Regen, Wind und Schnee zuverlässig ab, sind jedoch atmungsaktiv.

Mit dem Military-Muster lässt sich gut spielen: Zu Jeans und Sweatshirt sieht der Parka super lässig aus. Die Kombination mit schmal geschnittenen Hosen und Schnür-Boots mit dicken Sohlen wirkt ziemlich „fashionable“. Vorsicht bei Cargopants: Army-Style von Kopf bis Fuß ist einfach too much.

Steht mit eine Hardshelljacke?

Durch die schmale Passform schmeicheln Hardshelljacken, anders als dicke Daunenjacken, jedem Figurtyp.

Wozu passt eine Outdoorjacke?

Zu allem, was sportlich aussieht! Ob zum Athleisure-Look in der Freizeit oder zur Lieblingsjeans – Hardshelljacken in gedeckten Tönen passen sich an. Komplizierter wird es bei grellen Farben wie Signalrot oder Neongrün, die sich eher für Wandertouren durch den Nebel eignen, da sie auch bei schlechtem Wetter gut sichtbar sind.

6. Gefütterte Pilotenjacken halten uns jetzt warm

Fans des Trends dürfen sich freuen, denn Pilotenjacken, auch als Bomberjacken bekannt, bleiben auch im Winter schwer angesagt. Allerdings bleibt die Light-Variante aus dem Sommer nun besser im Kleiderschrank, denn die ist schlichtweg zu dünn. Besser: Investieren Sie in ein wattiertes Modell im Oversized-Schnitt. So eine übergroße Pilotenjacke bietet genug Raum für einen Lagenlook mit Longsleeve und dickem Pullover. Gut so, denn das Zwiebelprinzip, also Unterwäsche, Isolierschicht, Wetterschutz, schützt nämlich besonders gut vor eisigen Temperaturen.

