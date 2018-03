Schmerzen deuten: Wir wissen, wie Sie sich fühlen

Bevor Sie mit Ihren Wehwehchen zum Arzt gehen, sollten Sie den Code Ihres Körpers deuten können. Unser Symptom-Dechiffrier-Buch hilft Ihnen dabei

Wenn Sie in eine Werkstatt gehen, sprechen Sie eine spezielle Mechaniker-Sprache. Sie sagen, Ihr Motor gibt so ein Klingeln von sich, ein Rattern, Klopfen oder "Kkkkrrrrk". Was beim Auto funktioniert, klappt auch in der Arztpraxis. Wir haben einige typische Ratter- und Klingel-Probleme des Körpers möglichst plastisch beschrieben, damit Sie diese Symptome wiedererkennen und Ihren Arzt auf die richtige Spur bringen. Für leichtere Fälle gibt es außerdem Tipps zur Selbsthilfe.