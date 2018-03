Weibliches Verlangen: Wo Frauen berührt werden wollen

Mehr als 1600 Frauen haben uns in einer Umfrage verraten, wo sie berührt werden wollen – und vor allem wie

Lippen

Küssen steht bei den Damen natürlich ganz hoch im Kurs. Tipp: Versuchen Sie mal, Ihrer Liebsten in Kamasutra-Manier per Kuss Wein einzuflößen.

Schultern

Von der linken Schulter küssend zum Schlüsselbein vorarbeiten, Ihre Finger kommen dabei von rechts.

Brüste und Nippel

Am besten beide Brüste gleichzeitig liebkosen. Langsam anfangen, erst mit den Fingern, dann mit dem Mund.

Dos: ganz sanft streicheln.

Kniekehle

Lecken Sie von der Knie-Innenseite bis kurz vor die Vagina, anschließend auf dem gleichen Weg zurück.

Klitoris

Atmen Sie in kurzen, schnellen Zügen auf ihre Klitoris – das fühlt sich fast an wie ein Vibrator.

Dos: küssen und lecken, leicht pusten, ganz sanft streicheln. Und immer dran denken: Die Klitoris ist kein An- und Aus-Knopf wie bei einem Fahrstuhl, der immer kommt, wenn sie nur lange und fest genug darauf herumdrücken.

>>> Vergessen Sie den G-Punkt: Frauen wollen am CUV verwöhnt werden

Ohren

Bedecken Sie Ihre Zähne mit Ihren Lippen und summen Sie, während Sie zart an ihrem Ohr knabbern.

Don'ts: fest zupacken.

Hände und Finger

Nehmen Sie ihre Hand, spreizen Sie mit ihrer Zunge Zeige- und Mittelfinger leicht auseinander.

Don'ts: leicht pusten.

Nacken

Der Federkuss macht Frauen einfach kirre: mit leicht geöffneten Lippen über Hals und Nacken streichen.

Dos: leicht pusten.

Po

Heikelste Region ihres Körpers. Tasten Sie sich sachte von der Vulva über den Damm heran.

Don'ts: liebevoll knabbern, leicht pusten.

Bauch

Frauen mögen es, wenn ihre Taille kräftig durchgeknetet wird. Vorher streicheln Sie sanft ihren Bauch.

Dos: ganz sanft streicheln.