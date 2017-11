Nackte Tatsachen: Dahin schauen Frauen bei nackten Männern zuerst

Bauch, Brust oder Penis? Wohin wandert der Blick einer Frau bei einem nackten Mann zuerst? Wir haben nachgefragt. Das überraschende Ergebnis gibt's hier ...

Was wollen Frauen? Genauer gefragt: Was will eine Frau sehen, wenn sie einen nackten Mann vor sich hat? Ist das stählerne Sixpack im Fokus oder doch eher die starken Arme? Findet sie ein strahlendes Lächeln wichtig oder achtet eine Frau gleich auf einen strammen Penis?

Genau das haben wir Frauen auf WomensHealth.de gefragt. Insgesamt 1790 Frauen nahmen an unserer Online-Umfrage teil und verrieten uns, wohin ihr Blick wandert, wenn Mann blank zieht. Sollte die jeweilige Region bei Ihnen noch ausbaufähig sein, dann beherzigen Sie einfach unsere mitgelieferten Tipps und holen somit das Beste aus sich heraus!

Die meisten schauen auf den Bauch (29%)

Von wegen, der Penis ist am interessantesten! Wenn nackte Tatsachen herrschen, wandert der Blick bei der Mehrheit der Frauen auf den Bauch– rund 29 % der Teilnehmerinnen gaben an, dass sie automatisch die Körpermitte ihres Gegenübers abchecken, sobald er die Hüllen fallen lässt.

>>> Schneller zum Sixpack: Der Trainingsplan für 8 Wochen

So setzen Sie Ihr Sixpack in Szene: Selbstverständlich können Sie auch ohne Unterbrechung die Luft anhalten und die Bauchmuskeln anspannen. Aber das wirkt irgendwie unentspannt. Besser ist es, wenn Sie im entscheidenden Moment den perfekten Move machen — beispielsweise, wenn Sie vor ihren Augen aus der Dusche steigen: „Hinter dem Kopf verschränkte Arme strecken die Brustmuskeln und lenken den Fokus eher auf den Bauch“, verrät Fotograf Nescholta von der Kult Model Agency. Aber auch hier sollten Sie es nicht übertreiben, „das sieht sonst schnell aus wie Posing“, warnt der Experte. Am besten aber ist es, weiter hart zu trainieren. Ist das Sixpack erst mal da, kann’s stets jede(r) sehen — egal, wie sie atmen und posen.

Trainings-Tipp: Bei Ihnen ist derzeit eher ein Waschbärbauch anstelle eines Waschbrettbauchs angesagt? Egal, ob sie lediglich ein paar Pfunde verlieren oder Ihre Bauchmuskeln so richtig rauskitzeln wollen, mithilfe unseres umfangreichen Trainingsprogramms für ein knackiges Sixpack (und genügend Durchhaltevermögen!) können Sie Ihr individuelles Ziel erreichen.

28% der Frauen schauen auf die Brust

Auch für die Damen scheint die Brust einen hohen Stellenwert zu haben – in diesem Punkt sind sich Frau und Mann anscheinend gar nicht so unähnlich. Denn: Eine schöne Brustpartie folgt mit 28% direkt auf den stählernen Bauch.