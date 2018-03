Video-Training #34: Workout der Woche – Bein-Berserker

Das Muskelwachstum Ihrer Beine lässt zu wünschen übrig? Wir haben etwas dagegen: das Berserker-Workout

Was haben Hühner, Tauben und Disko-Pumper gemeinsam? Richtig, keine Beinmuskulatur. Spaß beiseite: Wer seine unteren Extremitäten nicht fordert, verschenkt kostbares Potential in Sachen Muskelaufbau und Fettverbrennung. Übrigens, die enorme Hormonausschüttung durchs Beintraining wirkt sich auch positiv auf Ihren Oberkörper aus. Höchste Zeit also für Ihr Berserker-Workout:

Übungsname

Belastung Pistol-Squats

6 Wiederholungen je Bein Ausfallschritte mit Kurzhanteln

10 Wiederholungen je Bein

Kreuzheben mit gestreckten Beinen

10 Wiederholungen

Statische Kontraktionen

10 Sekunden

Das beinharte Brennen macht Sie fertig? Dann genügt eine Runde. Fußballer, Radfahrer und andere Bein-Experten sollten mindestens 2 Durchgänge absolvieren. 3 Runden stehen nur an, wenn Sie heute keine Treppen mehr steigen müssen.