Video-Training #6: Workout der Woche – Breite Brust

5 Minuten sind lang genug, um die Brustmuskulatur intensiv zu fordern. Zugleich profitiert sogar Ihr Trizeps davon. Den Weg zur massiven Brust zeigt Ihnen Personal Trainer Moritz Tellmann im Video

Was Sie für dieses Workout der Woche brauchen? Nicht viel, sondern lediglich 2 Kurzhanteln und eine Erhöhung in Form einer Trainingsbank oder einer Couch. Wichtig für die Flys: Wählen Sie das Gewicht so aus, dass Sie die angepeilten Wiederholungen gerade noch sauber durchführen können. Diese Übungen kommen auf Sie zu:

Übungsname Trainierte Muskeln Wiederholungszahl Liegestütze Brust, Trizeps und Rumpf 15

Kurzhantel-Flys gesamte Brustmuskulatur

12

Eingedrehte Liegestütze Brust, Rumpf und Schultern

15 Dips Brust, Trizeps und Schultern 12 Yoga-Liegestütze Brust, Trizeps, Rumpf und Schultern 10

Brustkontraktion mit Körperspannung gesamte Brustmuskulatur

12



Workout-Wegweiser: Anfänger machen einen Durchgang, Fortgeschrittene zwei. Profis ziehen 3 Runden durch.

Weitere Trainingstipps und Trainingspläne zum Thema "Breite Brust" finden Sie in unserem Online-Special Mister Bigchest.