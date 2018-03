Video-Training #12: Workout der Woche – Büromuskel-Rescue

In diesem Video-Tutorial trainieren Sie die Muskeln, die Sie bei einer bequemen Sitzhaltung im Büro gerne vernachlässigen. 4 Übungen für eine bessere Körperhaltung

Um die Muskeln zu stärken, die Sie für einen langen Bürotag brauchen, ohne am Ende zusammenzusacken, zeigt Ihnen Moritz Tellmann 4 Übungen à 2 Sätze, die Sie in Ihrer Mittagespasue gut einfließen lassen können. Für dieses Workout der Woche brauchen Sie Kurzhanteln, alternativ 2 Wasserflaschen (am besten 1,5 Liter).