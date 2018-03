Video-Training #26: Workout der Woche – Innerer Brustanteil

Der innere Anteil Ihrer Brustmuskulatur krönt jedes V-Ausschnitt-Shirt. Wie Sie dort hinkommen? Mit diesem Training

Jetzt geht es ans Eingemachte! Genauer gesagt: an den inneren Anteil Ihrer Brustmuskulatur. Denn wer in Sachen Brust-Training nur an Bankdrücken denkt, wird sich nach diesem 5-Minuten-Programm umgucken. Sie benötigen dazu lediglich ein Paar Kurzhanteln sowie einen Swiss-Ball. Dieser Ablauf erwartet Sie:

Übungsname

Belastung Vorgebeugte Crossover-Flys

12 Wiederholungen je Arm Swiss-Ball-Pressen

10 Sekunden

Kurzhantel-Flys im Liegen

12 Wiederholungen

Swiss-Ball-Pressen

10 Sekunden

Liegestütze auf Kurzhanteln

12 Wiederholungen

Swiss-Ball-Pressen 10 Sekunden

Ihr Anfänger-Akku ist leer? Dann legen Sie jetzt die Beine hoch. Wer sich zu den Fortgeschrittenen zählt, sollte nahtlos zu Runde 2 übergehen. Für Profis sind sogar 3 Durchgänge vorgesehen. Also, auf zur Brust-Schlucht!