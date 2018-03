Video-Training #5: Workout der Woche – Power-Beine

Bei dieser 5-minütigen Bein-Einheit im Video fordern Sie die komplette Oberschenkel-, Gesäß- und Wadenmuskulatur. Wer sie absolviert, pusht sowohl Muskelaufbau als auch Fettverbrennung

Ausreden gibt es hier keine! Schließlich benötigen Sie für dieses Bein-Workout lediglich eine Erhöhung, etwa in Form einer Trainingsbank, und zwei Gewichte. Sie haben keine Kurzhanteln zur Hand? Greifen Sie zu Wasserkästen oder schnallen Sie sich einen Rucksack auf. Wählen Sie das Gewicht für jede Übung so, dass Sie die angepeilten Wiederholungen gerade noch sauber durchführen können. Diese Übungen stehen an:

Übungsname Trainierte Muskeln Wiederholungszahl Kniebeugen mit Kurzhanteln Oberschenkel, Gesäß und Rumpf 10

Sitzhocke Oberschenkel 30 bis 40 Sekunden

Ausfallschritte mit Kurzhanteln Oberschenkel und Gesäß

5 pro Bein Beckenheben Oberschenkelrückseite und Gesäß 10 Step-ups mit Kurzhanteln Oberschenkel und Gesäß 5 pro Bein

Kniebeugen mit Zwischenläufen Oberschenkel, Gesäß und Waden

10



Workout-Wegweiser: Anfänger machen einen Durchgang, Fortgeschrittene zwei. Profis ziehen 3 Runden durch.