Video-Training #28: Workout der Woche – Push and Pull

Unter Druck und Zugzwang: In dieser 5-Minuten-Einheit drücken und ziehen Sie sich im Supersatz zu mehr Muskeln

Suchen Sie sich einen Gegenspieler! Nein, nicht auf dem Bolzplatz, sondern beim Workout der Woche. In dieser Woche liegt nämlich ein Supersatz-Workout mit drückenden und ziehenden Bewegungen an. Während der eine Muskel also noch regeniert, muss der Gegenspieler schon wieder an die Arbeit. Nur logisch, dass sich die Einheit „Push and Pull” nennt. Im Detail sieht das Ganze so aus:

Übungsname

Belastung Untergriff-Klimmzüge

15 Wiederholungen Dips 15 Sekunden

Untergriff-Klimmzüge mit Zusatzgewicht

6 bis 8 Wiederholungen

Dips mit Zusatzgewicht

6 bis 8 Wiederholungen

Bankdrücken

15 Wiederholungen

Rudern auf der Hantelbank 15 Wiederholungen

Beginner machen hier Feierabend. Ihre Muskeln haben noch Power? Dann legen Sie unbedingt noch eine zweite Runde des Push-and-Pull-Workouts nach. Und, Action!