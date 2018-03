Video-Training #30: Workout der Woche – Push-Up-Power

Wir bringen Ihre Brust groß raus – mit diesem Liegestütz-Medley. Unser Coach hat ein paar klasse Varianten des Kraft-Klassikers für Sie

Der Liegestütz ist die wohl am einfachsten durchführbare Kraftübung und verspricht insbesondere Anfängern schnelle Erfolge. Damit es nicht so schnell langweilig wird, hat unser Fitness-Coach Matthias Kempin Ihnen ein knackiges Programm mit 5 Push-Up-Varianten zusammengestellt. Die kräftigen Brust, Trizeps und die vordere Schultermuskulatur. Plus: Selbst Rumpf, Gesäß und Beine werden dabei statisch belastet. Sind Sie bereit?

Übungsname

Belastung Warm-Up: Hampelmann und Armkreisen

3 Sätze mit jeweils 10 Wiederholungen Plyometrische Push-Ups

10 Wiederholungen

Einarmige Liegestütze 5 Wiederholungen je Seite Thai-Liegestütz

10 Wiederholungen

Breite Liegestütze mit Gewichtsverlagerung

10 Wiederholungen Skorpion-Liegestütze

5 Wiederholungen je Seite

Nach jedem Push-Up-Durchgang gibt's eine aktive Pause, in der Sie die Brust 10 Sekunden anspannen. Push-Up-Power-Einsteiger dürfen nach einem Durchgang unter die Dusche. Fortgeschrittene powern sich mindestens eine zweite Runde aus. Worauf warten Sie? Ab auf den Boden!